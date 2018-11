Mit wienXtra wird der Advent zur Familienzeit

Basteln, Singen, Filme und Spielen: Mit wienXtra erleben Familien eine bunte Vorweihnachtszeit.

Wien (OTS) - Jedes Jahr die gleiche Frage: Wie können Groß und Klein den Advent genießen, ohne dem Konsumrausch und der Einkaufshektik zu verfallen? Das Dezember-Programm von wienXtra sorgt für viel gemeinsame Familienzeit, die die Vorfreude auf den 24. Dezember steigen lässt.

Gleich am ersten Adventwochenende sorgen die wienXtra-spielebox und das wienXtra-cinemagic für Stimmung: Beim Familienspieltag am 1.12. können sich die BesucherInnen Spieletipps für Weihnachten holen und die Spiele direkt vor Ort ausprobieren. Ebenfalls mit dabei: die Spiele-Hits des Jahres 2018. Am 2.12. zeigt das cinemagic in der Urania den Familienfilmklassiker „Eine kleine Weihnachtsgeschichte“, der auch am 24.12. noch einmal über die Leinwand flimmert. Weihnachtsstimmung kommt am 8.12. und 23.12. auch bei „Hexe Lilli rettet Weihnachten“ sowie dem neuen winterlichen Kurzfilm-Programm „Schneeflocke & Wollsocke“ (8.12.) auf.

Selbstgebastelte Geschenke machen Freude: In der Bienenwachswerkstatt am 8. und 9.12. entstehen duftende Kerzen. Weihnachtsschmuck und Weihnachtsengel aus Naturmaterialien gestalten Kids am 8.12. beim Weihnachtsbasteln mit den Umweltspürnasen. Der Weihnachtsmarkt im Hungaricum lädt am 14.12. ein, Weihnachtsdekoration und Baumschmuck zu gestalten und Lebkuchen zu verzieren. Ausgefallene Geschenke wie Badebomben und Bioplastik-Christbaumschmuck machen die jungen BesucherInnen beim Weihnachtsspecial im Open Lab am 18. und 21.12.

Warum und seit wann schenkt man sich etwas am Heiligen Abend? Im Wien Museum dreht sich am 8.12. alles um Weihnachtsgeschenke. Im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek erfahren Kinder am 5. und 15.12., was die Ägypter alles mit Papyrus angestellt haben und basteln selbst einen Papyrusstern.

Alle Veranstaltungsinfos gibt es auf wienxtra.at/kinder.

(Schluss) wienXtra

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Brauneder, wienXtra-kommunikation

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: lisa.brauneder @ wienXtra.at