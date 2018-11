Neue Umfrage von Dimensional Insight: Mehr als die Hälfte der CIOs im Gesundheitswesen haben kein großes Vertrauen in ihre Daten

Leiden, Niederlande (ots/PRNewswire) - Dimensional Insight®, Produzent der Diver Platform(TM), eines Produktes für Datenverwaltung und -analysen, hat heute die Ergebnisse einer neuen Umfrage über das Vertrauen in Daten von Organisationen des Gesundheitswesens bekannt gegeben. Das Unternehmen hat Mitglieder eines professionellen Verbands von CIOs und weitere leitende IT-Führungskräfte des Gesundheitswesens befragt. Das Ergebnis lautete insgesamt, dass wenige Organisationen hohes Vertrauen in ihre Daten besitzen, während das Niveau eigenständiger Nutzung im Unternehmen variiert. Die Umfrage enthüllte zudem, dass die meisten Organisationen des Gesundheitswesens Investitionen planen, um das Vertrauen in die Daten und eigenständige Nutzung zu verbessern.

Umfrage zeigt, dass ca. dreiviertel der Organisationen im Gesundheitswesen höhere Ausgaben für Verbesserung des Vertrauens in Daten und eigenständige Nutzung plant

Im Rahmen der Umfrage wurden 85 CIOs aus dem Gesundheitswesen vier Fragen über die klinischen, finanziellen und betrieblichen Daten ihrer Organisationen gestellt:

Wie würden Sie einen Index des Vertrauens in Daten in ihren diversen Nutzergruppen auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen (10 als Höchstbewertung)? Die Definition des Index des Vertrauens lautet: "Nutzergruppen sind der Überzeugung, dass sie den bereitgestellten Daten als Entscheidungsgrundlage vertrauen können."

Welcher Prozentsatz Ihrer Nutzergruppen zeigt Ihrer Ansicht nach eigenständige Nutzung bei Entscheidungen auf Grundlage von Daten?

Planen Sie eine Steigerung/Senkung der Investitionen für das Vertrauen in Daten?

Planen Sie eine Steigerung/Senkung der Investitionen für eigenständig durchgeführte Analysen?

Die Ergebnisse der Umfrage legen nahe, dass weniger als die Hälfte der CIOs hohes Vertrauen in ihre Daten haben. Zu den Ergebnissen gehören:

48 % der Befragten haben Finanzdaten auf einer Skala mit 10 Punkten mit mindestens 8 Punkten eingestuft. Der Prozentsatz der Antworten "8 oder höher" betrug im klinischen Bereich 40 %, im betrieblichen Bereich 36 %.

Klinische Nutzer haben das niedrigste Niveau eigenständig durchgeführter Entscheidungen auf Grundlage von Daten. Mehr als die Hälfte der CIOs geben an, dass 30 % oder weniger ihrer klinischen Nutzergruppe Entscheidungen auf Grundlage von Daten selbstständig durchführen.

Ca. dreiviertel der Organisationen in Gesundheitswesen planen eine Steigerung der Investitionen, um das Vertrauen in Daten und Kapazitäten eigenständiger Nutzung zu erhöhen.

Diese Umfrage belegt, dass Organisationen des Gesundheitswesens noch einen langen Weg vor sich haben, um festes Vertrauen in ihre Daten und den selbstständigen Zugriff darauf zu erlangen. Die Führungskräfte sind sich dieser Probleme anscheinend bewusst und bereit, Ressourcen für die Verbesserung von Vertrauen und Zugriff einzusetzen.

"Vertrauenswürdige Daten sind wichtiger denn je, da Organisationen des Gesundheitswesens sich von einem Modell der gebührenpflichtigen Dienste hin zur wertorientierten Pflege bewegen", sagte Fred Powers, Präsident und CEO von Dimensional Insight. "Im Zuge dieser Umstellung müssen Organisation des Gesundheitswesens Investitionen, Risiken und Kompromisse mit quantitativen, vertrauenswürdigen Daten abwägen. Solche Entscheidungsfindung auf Grundlage von Daten wird wichtig sein, um Initiativen und wichtige Auswahlen zu bestimmen, welche die wertorientierte Pflege verlangt."

Um weitere Informationen zu erhalten, finden Sie die vollständigen Ergebnisse der Umfrage hier: https://www.dimins.com/white-papers/survey-data-trust/

