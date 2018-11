Mit kulinarischen Geschichten auf der Alles für den Gast 2018

Der Cluster „Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung & touristische Initiativen“ präsentierte sich auf der „Alles für den Gast“.

Wien (OTS) - Von 10. bis 14. November war es nun schon zum zweiten Mal soweit, dass sich die bundesweite Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Gastronomie & Tourismus den interessierten Messebesuchern mit einem Leistungspotpourri ihrer kulinarischen Akteure in den Ländern und Regionen präsentierte.

An den fünf Messetagen stellten sich jeweils die verschiedenen Länder und Regionen mit ihren anwesenden Produzenten und Köchen vor und luden zu Produktverkostungen und Kostproben ein. An allen Tagen konnte man sich über die regionalen Produkte, die am Stand ausgestellt waren, informieren.

Im Sinne des Jahresmottos von 2018 „Kulinarische Geschichten aus 100 Jahren Republik Österreich“ wurde den Besuchern und dem Fachpublikum die regionalspezifischen Gerichte mit Geschichte und die Koch- und Küchentraditionen der Länder nähergebracht.

So wurden den Besuchern von den anwesenden Köchen sowohl traditionelle Speisen als auch innovative Weiterentwicklungen wie „Gezupfte Austernpilze“ oder die klassische Kärntner Kirchtagssuppe statt mit Fleisch mit Kärntna Låxn zur Verkostung angeboten. Zusätzlich berieten die Gastrobetreuer interessierte Gastronomen zum AMA-Gastrosiegel und informierten sie anhand von Bezugsquellen zur Verfügbarkeit von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen und deren Einsatz in der Küche.

Im Rahmen des Pressegesprächs am Montag, exakt am 100jährigen Jubiläumstag der Republik, wurde den anwesenden Journalisten von den Jahresaktivitäten 2018 berichtet und eine Vorschau auf das Jahresmotto 2019, das ganz im Zeichen der Erneuerung und des Aufbruchs auf „Frische“ setzt, geboten.

