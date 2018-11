Am 21.11. ist Welt COPD-Tag 2018: GSK als starker Partner in der Atemwegstherapie

− „Volkskrankheit“ COPD – 384 Millionen Menschen leiden weltweit an COPD − GSK ist seit fast 50 Jahren führend in der Atemwegstherapie

Wien (OTS) - Der Welt COPD Tag – heuer der 21.November - wird von der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) in Zusammenarbeit mit Fachleuten des Gesundheitswesens und COPD-Patientengruppen auf der ganzen Welt organisiert. Ziel ist es, das Bewusstsein für chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) zu schärfen und die COPD-Betreuung weltweit zu verbessern.(3)

Was ist COPD?

Bei COPD handelt es sich um eine chronische Erkrankung der Lunge, die sowohl die chronische Bronchitis als auch das Lungenemphysem einschließt. 384 Millionen Menschen leiden weltweit an COPD.(1) Schätzungen zufolge wird die Krankheit bis zum Jahr 2030 die dritthäufigste Todesursache sein.(2) In Österreich sind Schätzungen zufolge etwa 400.000 Menschen betroffen. COPD wird als Obstruktion der Atemwege charakterisiert, die eine normale Atmung beeinträchtigt. Zigarettenrauch, Passivrauchen, Luftverschmutzung, chemische Dämpfe oder Staubentwicklung in der Umwelt und am Arbeitsplatz können zu COPD führen. COPD-Patienten können eine plötzlich eintretende Verschlechterung der Symptome erfahren, die Exazerbation genannt wird. Die Symptome einer Exazerbation können eine Zunahme von Atemnot, Husten und Schleimproduktion als auch Fieber umfassen. Wenn dies eintritt, müssen die Patienten eventuell ihre Medikamente wechseln oder in einigen Fällen sogar im Krankenhaus behandelt werden. Exazerbationen treten häufig auf: Einer von drei Patienten mit schwerer COPD und fast die Hälfte der Patienten mit sehr schwerer COPD erleiden regelmäßig Exazerbationen (≥ 2 im ersten Jahr nach der Diagnose). Jede Exazerbation kann einen dauerhaften Lungenschaden verursachen und wiederholt auftretende Exazerbationen können den Krankheitsfortschritt beschleunigen. Patienten mit häufig auftretenden Exazerbationen haben eine geringere Lebensqualität und können ein erhöhtes Sterberisiko haben.

Moderne Konzepte in der Therapie und Plädoyer für eine frühe Diagnose

Derzeit gibt es keine Heilung für COPD, allerdings trägt eine angemessene Behandlung zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Ziele einer COPD-Therapie sind die Besserung von Symptomen wie Dyspnoe und eingeschränkte Belastbarkeit, sowie die Verzögerung der Krankheitsprogression. Dabei geht der Weg immer mehr hin zu individualisierter Medizin. Nicht nur zum Welt-COPD-Tag, der heuer am 21. November 2018 stattfindet, machen sich führende Experten Gedanken zu modernen Therapiekonzepten, wie dem Einsatz von Kombinationen inhalativer Kortikosteroide mit einem langwirksamen Bronchodilatator bei Patienten mit häufigen Exazerbationen oder von zwei langwirksamen Bronchodilatatoren bei Patienten mit entsprechender Symptomatik, insbesondere Atemlosigkeit. Besonders wichtig ist die Aufklärung, da Patienten von einer frühen Diagnose stark profitieren.

GSK und COPD: Starker Partner seit fast 50 Jahren

Quer über alle Bereiche – dem Pharma-, Impfstoff- sowie OTC-Bereich, leistet GSK viel, um COPD-PatientInnen in der Diagnose, der Behandlung und der Verbesserung der Lebensqualität zu helfen. Seit fast 50 Jahren ist GSK führend im Bereich der Atemwegsmedizin. GSK hat es sich zur Aufgabe gemacht, das allgemeine Verständnis über die COPD zu vertiefen. In den letzten fünf Jahren haben wir sechs innovative Medikamente auf den Markt gebracht, die trotz bestehender Therapien auf weiterhin unerfüllte Patientenbedürfnisse reagieren. Die GSK Medikamente im Atemwegsbereich haben bereits weltweit Millionen von Menschen mit COPD geholfen.

Wesentliches Ziel der Therapien ist, die Symptome der Patienten zu lindern und deren Risiko auf lebensbedrohliche Verschlechterungen weiter zu reduzieren. Entsprechend setzt GSK Maßnahmen, um Ärzte in der Aufklärung über die Erkrankung bestmöglich zu unterstützen und Patienten im Umgang mit der Diagnose COPD und den alltäglichen Schwierigkeiten, wie der richtigen Inhalation, zu stärken.

GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her. GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at. GSK ist zum fünften Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index, seit 2013 Mitglied von Transparency International Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.

Referenz:

GOLD 2017 Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. World Health Organization. Chronic obstructive pulmonary disease. https://goldcopd.org/world-copd-day/

