Oö. Volksblatt: "Jetzt-Frage" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 20. November 2018

Linz (OTS) - Die Liste Pilz heißt also jetzt „Jetzt“. Damit wurde das Wortspiel zum Programm gemacht. Die grün-rote Splittergruppe kann zwar nicht inhaltlich punkten, aber zumindest für Schmunzeln ist gesorgt. Wohl kaum ein Kabarettist wird es verabsäumen, eine „Jetzt-Pointe“ zu bringen. Etwa: Was macht der Wähler, wenn in der Wahlkabine das Telefon läutet? Er sagt: „Jetzt nicht“. Außerdem hat man beim Slogan nun viele Möglichkeiten: vom aufgewärmten „Jetzt erst recht“ über „Jetztzeit“ bis zu „Jetzt aber sicher“. Und auch „originelle“ Schlagzeilen sind vorprogrammiert: Bereits gestern wurde '„Jetzt“ für mehr Transparenz' getitelt.

Philosophisch betrachtet ist der Parteiname schon schwieriger: Die Truppe der Ex-Grün- und Ex-SPÖ-Funktionäre hat sich zwar durch den Namen der Vergangenheit entledigt, ob sie damit eine Zukunft hat, ist zweifelhaft. Denn irgendwann wird aus dem „Jetzt“ von heute das „Einst“ der Zukunft. Und die Zukunft hat eigentlich schon begonnen:

Alleine das Problem der Parteiobfrau, dass nun die 25 Parteimitglieder beratschlagen müssen, ob sie den Klubnamen als Parteiname übernehmen, ist ein bisschen jenseitig. Ja, die Liste Pilz kann man abhaken, das „Jetzt“ wird wohl mit der nächsten Wahl „von gestern“ sein.

