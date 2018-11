AVISO: Das Parlament wird orange - Orange the World

Das Österreichische Parlament setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Wien (PK) - Zahlreiche Gebäude in Österreich erleuchten in Orange - so auch das Österreichische Parlament - und setzen damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Vom 20. bis zum 30. November wird der Eingang am Josefsplatz in der Farbe Orange erstrahlen. Am 21. November gibt es dazu auch einen Fototermin: um 17.30 Uhr wird die NR-Sitzung für ein gemeinsames Foto aller Abgeordneten unterbrochen.

Die Kampagne Orange The World wird von UN Women jährlich während der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" umgesetzt. Zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, werden in diesem Sinne weltweit Gebäude in oranger Farbe beleuchtet.

Gewalt gegen Frauen passiert nicht nur in Konflikt- oder Krisenregionen, sondern auch bei uns: sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum, im öffentlichen wie im privaten Bereich. Gewalt gegen Frauen findet in allen gesellschaftlichen Schichten, in jeder Altersgruppe und unabhängig von Religion oder ethnischer Zugehörigkeit statt. (Schluss) mar

Fototermin: 21. November 2018/ um 17.30 Uhr

Ort: Haupteingang Parlament/ Josefsplatz

