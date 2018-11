Einladung zum großen Europa-Kongress der Jungen ÖVP

Europa-Kongress am 24. November 2018 in Wien

Wien (OTS) - Am 24. November hält die Junge ÖVP ihren ersten Europa-Kongress in Wien ab. Am Europa-Kongress wird das europapolitische Programm der Jungen ÖVP für die kommenden Jahre diskutiert und beschlossen. Gemeinsam mit mehr als 350 Delegierten aus ganz Österreich und Ehrengästen wie Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesminister Gernot Blümel sowie vielen weiteren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, rückt die Junge ÖVP Europa ins Zentrum ihrer politischen Arbeit.



Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum Europa-Kongress ein.



Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen bis Freitag, 23. November 2018, 15:00 Uhr unter 0664 5173844 bzw. julian.christian @ junge.oevp.at notwendig.



ZEIT: Samstag, 24. November 2018 (18:30 Uhr Einlass, 19:00 Uhr Beginn)

ORT: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Wir ersuchen Sie außerdem, Ihren Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Rückfragen & Kontakt:

Julian Christian

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7

1010 Wien

06645173844

julian.christian @ junge.oevp.at