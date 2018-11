Ausbau der Landesstraße B 37 zwischen Stratzing und Droß abgeschlossen

Verkehrsfreigabe erfolgte durch Landesrat Ludwig Schleritzko

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich konnte Landesrat Ludwig Schleritzko den Ausbau der Landesstraße B 37 zwischen Stratzing und Droß offiziell für den Verkehr freigeben. Im Zuge des Projektes erfolgten der Umbau der Anschlussstelle Stratzing, die Errichtung einer neuen Ausfahrtsrampe und der zweistreifige Ausbau der B 37 Richtung Zwettl. Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,75 Millionen Euro, wobei rund 2,45 Millionen Euro vom Land Niederösterreich und rund 300.000 Euro von der Marktgemeinde Stratzing getragen werden. Die Arbeiten führte die Firma Porr in einer Bauzeit von etwa fünf Monaten durch. Die B 37 wird in diesem Bereich von rund 12.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Der NÖ Straßendienst ist stets bemüht, die Verkehrssicherheit auf den Landesstraßen zu erhöhen. Der Umbau der Anschlussstelle Stratzing und die Verbreiterung der Landesstraße B 37 sind wichtige Maßnahmen des rund 180 Millionen Euro umfassenden Waldviertelpaketes, welches bis 2020 umgesetzt wird.“

Im Zuge des Projektes wurde die B 37 auf einer Gesamtlänge von rund 1,4 Kilometern ausgebaut. Die Landesstraße wurde auf 12,5 Metern verbreitert, der Zusatzstreifen ermöglicht nun ein gefahrloses Überholen. Auf der B 37 in Fahrtrichtung Krems erfolgte die Errichtung einer neuen Pannenbucht. Dazu kommen neue Abfahrtsrampen und Ausfahrtsrampen und eine Brückenverbreiterung. Das bestehende Begleitwegenetz wurde angepasst und angebunden. Die Entwässerungen wurden auf den neuesten Stand der Technik gebracht, drei Retentionsbecken und ein Dichtbecken wurden neu errichtet. Zwischen Stratzing und Droß erfolgte die Errichtung einer rund 470 Meter langen Spange von der Landesstraße L 7039 auf die B 37 in Fahrtrichtung Krems.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse