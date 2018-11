Österreichischer Film über illegalen Elektroschrott startet pünktlich zum Black Friday Sale am 23.11.!

"WELCOME TO SODOM - Dein Smartphone ist schon hier" beleuchtet bildgewaltig die Lebensumstände der Menschen auf Europas größter Müllhalde, einem der giftigsten Orte der Welt.

Wien (OTS) - „Sodom“ nennt man den Teil der ghanaischen Hauptstadt Accra, den nur jene betreten, die unbedingt müssen. Die Deponie von Agbogbloshie ist Endstation für Smartphones, Computer, Monitore und anderen Elektroschrott aus Europa, sofern sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Rund 250.000 Tonnen davon gelangen Jahr für Jahr hierher. Auf illegale Weise. Die Nachfrage nach den neusten elektronischen Accessoires in der Ersten Welt explodiert, Hersteller melden regelmäßig Umsatzrekorde, locken mit Prozenten zum Black Friday Sale & den anstehenden Weihnachseinkäufen. Doch diese Lifestyle-Produkte sind oft nach kurzer Zeit wieder „out“ und damit Schrott. Hunderttausende davon landen in Ghana, wo Kinder und Jugendliche den Elektroschrott unter freiem Himmel zerkleinern und mit ihrer Gesundheit bezahlen. Durch das Schmelzen alter Kabel in pechschwarzen Rauchwolken werden neue Rohstoffe gewonnen. Für die einen ein „sauberes“ Geschäft, für die anderen giftiger Alltag.

Der mehrfach ausgezeichnete österreichische Dokumentarfilm WELCOME TO SODOM von Florian Weigensamer & Christian Krönes lässt die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika blicken und portraitiert die Verlierer der digitalen Revolution. Dabei stehen nicht die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels im Vordergrund, sondern die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen und mit ihrer Sichtweise auf das Leben in dieser sprichwörtlichen Hölle auf Erden beeindrucken: voller Energie & Kreativität wird dem alltäglichen Kampf ums Überleben und dem "Biest" Sodom die Stirn geboten.

Ab 23.11. österreichweit in den Kinos.



