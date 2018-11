Holzleitner/Gruber-Pruner zu Weltkinderrechtstag: Kinderrechte sind Menschenrechte

SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin: „Wir wollen keine Kinder verlieren“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des morgen stattfindenden internationalen Kinderrechte-Tags betonen SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesrätin Daniela Gruber-Pruner die Bedeutung der Kinderrechte: „Kinderrechte sind Menschenrechte. Wenn wir den nächsten Generationen optimale Rahmenbedingungen schaffen, können die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft gelöst werden“, so Gruber-Pruner. Als die wesentlichen Herausforderungen bezeichnet Gruber-Pruner den Kampf gegen Kinderarmut, den Abbau von Chancenungleichheit im Bildungssystem und die Beteiligungs- und Mitbestimmungsformen für Kinder und Jugendliche auszubauen. „18 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre sind armutsgefährdet“, veranschaulicht die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Holzleitner die Situation. In Zahlen ausgedrückt geht es dabei um 324.000 Kinder und Jugendliche. Besonders betroffen sind Kinder von Alleinerzieherinnen. 40 Prozent von ihnen sind armutsgefährdet. Bei Kindern unter 15 Jahren sind es sogar 48 Prozent. „Die Ausgrenzung führt oft zu gesundheitlichen und psychischen Problemen und verbaut den Kindern und Jugendlichen Chancen“, so Holzleitner. ****

Der morgige Kinderrechte-Tag, der im Parlament auf Einladung von Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska gefeiert wird, soll dafür genützt werden, auf die großen Herausforderungen für junge Menschen hinzuweisen. „Junge Menschen, vor allem jene, die von Armut bedroht sind, sind besonders vulnerabel“, so Holzleitner und weiter: „Wir fordern einen breiten parteiübergreifenden Konsens und ein Bekenntnis zur gemeinsamen Anstrengung, diese Kinder und Jugendlich nicht verlieren zu wollen“.

Ein starkes Instrument dafür ist die UN-Konvention für die Rechte von Kindern. „Ihre Umsetzung hier in Österreich aber natürlich auch weltweit sollte unser gemeinsames politisches Ziel sein“, so Holzleitner und Gruber-Pruner, die in diesem Zusammenhang auf die Veranstaltung „Fest für Kinderrechte“ hinweisen, die gemeinsam von Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska und mit den Kinderfreunden organisiert wird und morgen, Dienstag um 9.30 Uhr im Kleinen Redoutensaal im Parlament/Hofburg stattfindet. (Schluss) sc/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at