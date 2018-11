„ORF III Kulturdienstag“: Auftakt zur neuen Dokutrilogie „Habsburgs Hoflieferanten“ in „Erbe Österreich“

Außerdem: Michael Köhlmeier, Sibylle Lewitscharoff, Ben Segenreich und Efgani Dönmez bei „erLesen“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 20. November 2018, startet in ORF III Kultur und Information die neue, dreiteilige ORF-III-ARTE-Dokumentarreihe „Habsburgs Hoflieferanten“ von Kurt Mayer und Judith Doppler. Zuvor begrüßt Heinz Sichrovsky bei „erLesen“ (20.15 Uhr) ORF-Korrespondent Ben Segenreich, Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff, Schriftsteller Michael Köhlmeier sowie Sozialarbeiter und Politiker Efgani Dönmez. In seinem neuem Buch „Fast ganz normal“ zeichnet Ben Segenreich ein vielschichtiges Bild des kleinen Landes im Nahen Osten. Sibylle Lewitscharoff begleitet in „Abraham trifft Ibrahîm. Streifzüge durch Bibel und Koran“ gemeinsam mit Ko-Autor Najem Wali neun Figuren aus beiden Schriften in einem sprachgewaltigen Dialog zweier Weltreligionen. Mit „Bruder und Schwester Lenobel“ entwirft Michael Köhlmeier ein Familienepos voller Tragik und Komik. Und Efgani Dönmez sagt: „Das Verhalten zählt. Nicht die Herkunft.“ und bringt sich mit seinem gleichnamigen Buch in die Integrationsdebatte ein.

Danach ist im Rahmen von „Erbe Österreich“ der erste Film der Trilogie „Habsburgs Hoflieferanten“ zu sehen, der sich auf „Einkaufstour mit Sisi und Franz“ (21.05 Uhr) begibt. Habsburgs Alltag wäre undenkbar gewesen ohne seine Hoflieferanten. Kaiser Franz Joseph kaufte gerne Schmuck für seine ferne Elisabeth. Und diese shoppte gerne – am liebsten im Ausland. Bei aller asketischen Grundhaltung des Kaisers waren auch die Gastronomen und Zuckerbäcker wichtige Partner im kaiserlichen Tagesablauf. Für die Händler oft gar nicht so leicht, diktierte doch das Kaiserreich die Warenpreise. Dies machte sich jedoch mit einem exklusiven Einblick in das Haus Habsburg bezahlt.

Danach folgen zwei weitere „Erbe Österreich“-Dokumentationen über Österreichs Historie, beginnend mit der Produktion „Herrensitze – Sisis Juwelier: Herrenhaus Köchert am Traunsee“ (21.55 Uhr). Jakob Heinrich Köchert übernahm 1831 das Privileg des damaligen Hofjuweliers Cohen und machte sich im Zuge dessen im ganzen Habsburgerreich einen Namen. Er lieferte Schmuck für die Kaiserin und auch für Schauspielerin Katharina Schratt. Das Gutshaus am Traunsee war die Frucht der jahrzehntelangen engen Zusammenarbeit der Familie Köchert mit dem Kaiserhaus. Noch heute wird der geschmackvolle Herrensitz von Nachfahren der Familie bewohnt. Anschließend unternimmt die Dokumentation „Österreich Damals: Unsere Kleidung“ (22.45 Uhr) von Regisseurin Patrice Fuchs eine Zeitreise durch die Jahrhunderte und zeigt, wie sich Kleidung und Mode in Österreich im Laufe der Zeit verändert haben.

