Feierliche Übergabe der Doppelhausanlage in Enzesfeld-Lindabrunn

Die Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H. laden zur feierlichen Schlüsselübergabe ein.

Enzesfeld-Lindabrun/Baden (OTS) - In Vertretung von Frau Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner wird der 2. Präsident des NÖ Landtages, Herr Mag. Gerhard Karner, im Beisein von Herrn Bürgermeister Franz Schneider in einem feierlichen Festakt am 27. November 2018, um 15:00 Uhr, die Doppelhausanlage in Enzesfeld-Lindabrunn, errichtet von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H., an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben.

In einer Bauzeit von ca. 14 Monaten hat die „Gewog Arthur Krupp“ 7 Doppelhäuser, also insgesamt 14 Wohneinheiten, errichtet.

Die Häuser wurden in Holzrahmenbauweise errichtet und bieten – je nach Haustyp – ca. 107 bzw. 114 m² Nutzfläche. Zu den hochwertigen Ausstattungsdetails zählen unter anderem:

Komplettunterkellerung

großzügige Terrassen mit rund 16 bzw. 20 m² und einer Pergolakonstruktion

Eigengärten mit bis zu 155 m²

Gartengerätehäuser

Fußbodenheizung mittels Luft-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage

Warmwasserspeicher im Kellergeschoß

natürliche Stiegenhausbeleuchtung mittels Oberlichten bei den Türzargen

Überdachung bei den Hauszugängen

erstklassige, bezugsfertige Ausstattung, wozu beispielsweise Laminatböden in allen Wohnräumen und Außenrollos zählen

zentrale Multimediaversorgung mit SAT-Antennenanschluss, der den Empfang von rund 2.000 TV-Sendern ermöglicht, und Internetversorgung

Energiekennzahl: 30,4 bzw. 33,2 kWh/m²a

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.





Datum: 27.11.2018, 15:00 Uhr

Ort: Remisegasse 6, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H.

Sabine Oberauer, E-Mail: s.oberauer @ wiensued.at

Tel. 01 86695-1212