StRin Gaal: Hörbiger-Gründe werden zu urbanem Wohnquartier

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Hörbiger Werke entstehen auf sieben Bauplätzen rund 506 Wohnungen

Wien (OTS) - Ein neues, urbanes Wohnquartier ist in der Simmeringer Braunhubergasse/Herbortgasse 31-33 entstanden. Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal sowie die Geschäftsführer der Bauträger WBV-GPA Michael Gehbauer, Sozialbau-Generaldirektor Josef Ostermayer und EGW-Geschäftsführer Bernd Rießland waren am 19. November 2018 bei der Schlüsselübergabe des neuen Gemeinschaftsprojekts in Simmering dabei. Auf dem 3,7 Hektar großen ehemaligen Hörbiger-Betriebsgelände ist ein ein neuer Stadtteil mit zahlreichen Extras entstanden.

Lebendiges Wohnquartier für alle Generationen

„Auf den ehemaligen Hörbiger-Gründen ist mit Hilfe der Stadt Wien ein neues, lebendiges Wohnquartier entstanden, das vielen BewohnerInnen ein schönes, bedarfsgerechtes Zuhause bietet. Hier werden von Anfang an hervorragende Rahmenbedingungen für ein Miteinander von Bewohnern unterschiedlicher Altersgruppen geschaffen. Dazu tragen viele Gemeinschaftseinrichtungen bei“, unterstreicht Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Neben 164 geförderten Mietwohnungen wurden 110 SMART-Wohnungen mit Superförderung, sowie 232 Mietwohnungen aus der Wiener Wohnbauinitiative (WBI) errichtet. SeniorInnen-WGs, betreute Wohngruppen der Lebenshilfe und ein Kindergarten sind nur einige der besonderen Angebote in dem neuen Grätzel. Auch für Nahversorger ist im neuen Stadtteil gesorgt. Die feierliche Schlüsselübergabe fand für die Wohnungen des „Stadthauses 3“ der WBV-GPA, die „Stadthäuser 1+4“ des von der Sozialbau errichteten Projekts der Wiener Wohnbauinitiative sowie den „Bauteil Süd“ der EGW statt.

Gute Nachbarschaft wird groß geschrieben

„Unser Schwerpunkt liegt auf dem leistbaren Wohnen. Da ist es ganz selbstverständlich, dass wir besonders günstige Smartwohnungen für jene schaffen, die mit niedrigen Einkommen das Auslangen finden müssen. Mit der Errichtung von zwei Seniorenwohngemeinschaften für den Arbeitersamariterbund konnten wir auch wieder einen Beitrag zur Inklusion leisten“, betont Michael Gehbauer, Geschäftsführer WBV-GPA.

„In Abstimmung mit der Stadtplanung wurde auf dem ehemaligen Industrieareal der Firma Hörbiger ein geförderter Wohnbau realisiert. Die qualitätsvolle Nachnutzung solcher innerstädtischen Flächen ist uns ein besonderes Anliegen. Großzügige Allgemeinflächen wie z.B. Gemeinschaftsterrassen im 6. OG mit Blick über den Süden Wiens tragen in diesem Zusammenhang viel zur Wohnzufriedenheit bei“, so Bernd Rießland, Geschäftsführer der EGW.

„Es freut mich, dass es uns mit unseren drei Projektpartnern gelungen ist, in so kurzer Bauphase nun ein neues Wohnquartier den Bewohnern übergeben zu können. Mit dem insgesamt über 500 gemeinnützigen Miet- und Genossenschaftswohnungen – davon steuert die Sozialbau über 200 geförderte und freifinanzierte Wohnungen bei – umfassenden Wohngrätzel mitten in Simmering bieten wir rund 1.000 Menschen ein leistbares und qualitätsvolles Zuhause“, ist Sozialbau-Generaldirektor Josef Ostermayer überzeugt.

Alle Wohnungen mit eigener Freifläche

Das Wohnungsangebot im neuen Wohnquartier reicht von Ein- bis Fünf-Zimmer Wohnungen in den Größen von 40 bis 126m2 Wohnfläche. Alle Wohnungen verfügen über eine private Freifläche wie Loggia, Balkon, Terrasse oder Mietergarten. Die Realisierung von bezahlbarem und qualitativ hochwertigem Wohnbau mit vernetzten Freiräumen und einer bauplatzübergreifenden Gemeinschaft stand im Vordergrund. Gemeinschafts- und Begegnungsräume, Fitnessräume, Dachterrassen, Entspannungsbereiche, Gemeinschaftssauna und Außendusche am Dach, Kinderspielplätze und -räume, Gemeinschaftsbeete zum Garteln, sowie ein Waschcenter, Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen, können von allen BewohnerInnen bauplatzübergreifend genutzt werden und tragen zu einer aktiven Wohnumgebung bei. Ein zentraler Platz mit kleinen Fontänen soll zum attraktiven Treffpunkt und Kommunikationszentrum für die zukünftigen MieterInnen werden. Das Projekt hat großen Anklang gefunden. Alle Wohnungen sind bereits vergeben. Die Gesamtbaukosten für die drei Gemeinschaftsprojekte betragen: € 46,5 Millionen Euro. Die Fördermittel der Stadt Wien (exklusive WBI-Projekt) liegen bei: € 9,1 Millionen Euro.

Die Wiener-Wohnbauinitiative (WBI)

Unter den rund 506 Neubauwohnungen sind 232 Mietwohnungen der „Wiener Wohnbauinitiative“ – kurz WBI. Die Wiener Wohnbauinitiative ist eine besondere Variante des frei finanzierten Wohnbaus, die durch günstige Darlehen der Stadt Wien an die gemeinnützigen Genossenschaften bzw. Gesellschaften ähnlich vorteilhafte Konditionen wie der geförderte Wohnbau bietet. Die Stadt Wien verknüpft die Vergabe der Darlehen sowohl an verpflichtende Eigenmittel- und Mietzinsobergrenzen als auch an Qualitätskriterien. Die Einhaltung der qualitativen Erfordernisse werden von einem Fachbeirat überprüft. Rund die Hälfte aller WBI-Wohnungen wird durch die Wohnberatung Wien vergeben, sie sind Teil des Angebotsumfangs des Wiener Wohn-Tickets. Die Wohnungen der WBI sind an keine Einkommenshöchstgrenzen gebunden. Ein Eigenmittelersatzdarlehen ist jedoch nicht möglich.

Die Eckdaten

Neubau

Bauträger: WBV-GPA, EGW-Heimstätte, Sozialbau AG

Planung: Kohlbauer M., Geiswinkler & Geiswinkler, Städtebau

Baubeginn: Frühjahr 2017

Bezugstermin: Winter 2018

Kosten (alle inklusive Betriebskosten und Mehrwertsteuer):

Kosten WBV-GPA

Für die 35 geförderten Mietwohnungen im Stadthaus 3 betragen die Eigenmittel rund € 282/m² und die monatlichen Kosten rund € 7,3/m². Für die 24 SMART-Wohnungen mit Superförderung betragen die Eigenmittel rund

€ 60 m² und die monatlichen Kosten rund € 7,4/m².

Für einen Garagenplatz ist mit monatlichen Kosten von etwa € 80 zu rechnen.

Im Stadthaus 2 (über die Wohnbauinitiative gefördert) wurden insgesamt 43 Mietwohnungen (mit einer Auswahlmöglichkeit beim Finanzierungsbeitrag und den damit verbundenen Mietkosten) errichtet.

Kosten EGW

Für die 63 geförderten Mietwohnungen betragen die Eigenmittel rund € 187,9/m² und die monatlichen Kosten rund € 8,3/m².

Für die 45 SMART-Wohnungen mit Superförderung betragen die Eigenmittel rund

€ 53,3m² und die monatlichen Kosten rund € 7,5/m².

Für einen Garagenplatz ist mit monatlichen Kosten von etwa € 75 zu rechnen.

Kosten Sozialbau AG (WBI-Projekt)

Für die 109 Mietwohnungen betragen die Eigenmittel rund € 150/m² und die monatlichen Kosten rund € 9,4/m².

Für einen Garagenplatz ist mit monatlichen Kosten von etwa € 79,80 zu rechnen.

Service:

Wohnberatung Wien

3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße

Tel.: 01/24 111

E-Mail: wohnberatung @ wohnberatung-wien.at

www.wohnberatung-wien.at

