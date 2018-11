"Pop Giganten: Deutscher Hip-Hop" am 20. November bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Musik-Doku über Stars der deutschen Hip-Hop-Szene

- Mit Eko Fresh, Sabrina Setlur, Nilz Bokelberg uvm.

- Sendetermin: Dienstag, 20. November 2018, um 22:15 Uhr bei RTL

II

Deutscher Hip-Hop ist angesagter denn je. Ob Acts wie Bonez MC, Capital Bra oder Casper und Marteria, der Anteil von Rap in den deutschen Charts ist so hoch wie noch nie. Von der einst verpönten Untergrund-Kultur bis hin zum populären Massenphänomen - wie und weshalb sich Deutscher Rap in die Gesellschaft längst integriert hat, erfahren wir in exklusiven Interviews und detailreichen Einblicken.

Hip-Hop hat es geschafft, von einem Trend zu einer ganzen Bewegung zu werden. Auch in Deutschland wird das Genre als eigener Musikstil akzeptiert und hat viele erfolgreiche Künstler hervorgebracht. Oft kommen aus der Rapszene sozialkritische sowie politische Anstöße - ob Samy Deluxe mit seinem legendären "Weck mich auf", das 2001 im Zuge des 11. Septembers oft zitiert wurde oder dem sagenhaften Song "MfG" von den Fantastischen Vier. Doch wer war eigentlich der erste,

der in deutscher Sprache zu Musik reimte?

Die 90-minütige Dokumentation "Pop Giganten - Deutscher Hip-Hop" geht den Ursprüngen dieser Musikrichtung in unserem Land auf den Grund und zeigt uns Newcomer sowie Veteranen, die sich dem rhythmischen Sprechgesang gewidmet haben.

Experten und Künstler wie Eko Fresh, Sabrina Setlur, Nilz Bokelberg, Giovanni Zarrella, Frauke Ludowig, Teesy und Senna Gammour klären für uns allerhand Fragen zu dieser unverwechselbaren Musikrichtung und der daraus hervorgehenden Lebenseinstellung. Zudem kommen Vertreter der jüngeren Anhänger, wie etwa Chethrin Schulze, zu Wort, die uns ihre ganz persönlichen Überschneidungspunkte mit namenhaften Sprech-Akrobaten wie Sido, Casper, Bausa oder Capital Bra erzählt. Ob aggressiv, witzig oder auch tiefgründig, sexy und voller Entertainment - Hip-Hop ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Über "Pop Giganten"

Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTL II-Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.

