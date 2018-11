IGGÖ-Olgun: "Diskriminierung fester Bestandteil der Regierungspolitik"

Wien (OTS/IGGÖ) - Nachdem die FPÖ vergangene Woche mit dem rassistischen Video zum Thema "Foto auf der e-Card" ihre menschen-verachtende Geisteshaltung wieder einmal an den Tag gelegt hat, setzt man diesen Weg nun mit einem politischen Ablenkungsmanöver und Schnellschuss fort, um von den tatsächlich relevanten Themen abzulenken. Dass hier auf dem Rücken von Kindern populistische und ausgrenzenerische Politik betrieben wird, zeigt wie schamlos und letztklassig die FPÖ in diesem Zusammenhang vorgeht. "Kein Mädchen und keine Frau, unabhängig von ihrem Alter, darf gezwungen werden ein Kopftuch zu tragen", stellt İbrahim Olgun fest und ergänzt zeitgleich: "Genauso wenig dürfen Mädchen gezwungen werden, ihr Kopftuch abzulegen. Beide Zwänge und Verbote entstammen nämlich dem selben bevormundenden Ursprung. Die Geisteshaltung, die hier insbesondere von vielen Männern proklamiert wird, Mädchen und Frauen vorzuschreiben, was sie zu Tragen haben, ist innerhalb unserer aufgeklärten Gesellschaft nicht vertretbar."

Diese Regierung spart auf der einen Seite in Sachen Integration an allen Ecken und verkauft auf der anderen Seite Verbote gegenüber Musliminnen und Muslimen als Integrationsmaßnahmen. Von einem Gesamtkonzept im Bildungs- und Integrationsbereich ist keine Spur. "Ich bin davon überzeugt, dass die österreichische Bevölkerung dieses unehrliche Schauspiel, das von der ÖVP scheinbar voll-umfänglich mitgetragen wird, durchschauen wird", konstatiert der Präsident der IGGÖ. "Der Umstand, dass Teile der Opposition dieser politischen Scharade auf den Leim gehen und in diesem Zusammenhang Gesprächsbereitschaft signalisieren, ist äußerst bedauerlich. Der FPÖ geht es nämlich nicht um das Kindeswohl oder um ein besseres Miteinander in der Schule. Vielmehr versucht man Mädchen zu instrumentalisieren, um die Stimmungsmache gegen die muslimische Community noch weiter anzuheizen."

Die Position der Glaubensgemeinschaft ist klar: Statt Symbol- und Scheinpolitik zu betreiben, sollte man endlich gemeinsam an Lösungen arbeiten und in einen konstruktiven Dialog mit EntscheidungsträgerInnen, ExpertInnen und Betroffenen treten. Die IGGÖ hat schon mehrfach davor gewarnt, dass es nicht zielführend ist, Musliminnen und Muslime durch strukturierte Ausgrenzung an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Das führt sicherlich nicht zu einem besseren Miteinander, sondern vielmehr zu Segregation dieser Bevölkerungsgruppe. "Vielleicht beabsichtigt die Bundesregierung durch diese Art von Politik ja genau dies. Eine derartige Ungleichbehandlung der muslimischen Bevölkerung kann und darf nicht toleriert werden", stellt Olgun abschließend in den Raum und verweist auf etwaige juristische Schritte, die seitens der IGGÖ in naher Zukunft ins Auge gefasst werden.

Rückfragen & Kontakt:

İbrahim Olgun

Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich