BR-Präsidentin Posch-Gruska lädt zum Fest für Kinderrechte ins Parlament

Posch-Gruska: Wir müssen die Öffentlichkeit und die Kinder auf ihre Rechte aufmerksam machen

Wien (PK) - Anlässlich des Tages der Kinderrechte lädt d ie Präsidentin des Bundesrates Inge Posch-Gruska gemeinsam mit den Kinderfreunde n zum "FEST FÜR KINDERRECHTE" am Dienstag, dem 20. November 2018, um 09:30 Uhr in den Kleinen Redoutensaal in das Parlament in der Hofburg ein.

Am 20. November wird weltweit der Kinderrechtetag gefeiert. Seit am 20.11.1989 von der UN-Vollversammlung die Konvention über die Rechte des Kindes einstimmig verabschiedet wurde, wird dieser Tag genutzt, um die Öffentlichkeit, aber vor allem auch die Kinder selbst, auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Seit einigen Jahren wird dieser Anlass auch im Parlament, gemeinsam mit Kindern begangen.

Nach der Begrüßung durch BR-Präsidentin Inge Posch-Gruska wird Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures eine Rede halten.

Beim Kinderrechte-Stationenspiel können Interessierte, Abgeordnete, ParlamentsmitarbeiterInnen und MedienvertreterInnen gemeinsam mit den Kindern etwas über die Kinderrechte spielerisch lernen!

Veranstaltung: Fest für Kinderrechte

Zeit: Dienstag, 20. November 2018, 9.30 Uhr

Ort: Kleiner Redoutensaal, Eingang Josefsplatz

HINWEIS: Fotos dieser Veranstaltung finden Sie im Anschluss auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV.

