Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat Mittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro für die Fortführung der Internationalisierungsinitiative Tanz freigegeben

München (ots) - Dieser Erfolg verdankt sich dem engen Dialog von Michael Freundt (Dachverband Tanz Deutschland) und Walter Heun (JOINT ADVENTURES/NATIONALES PERFORMANCE NETZ) mit der Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters MdB sowie den Berichterstattern im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags Patricia Lips MdB (CDU) und Johannes Kahrs (SPD).

Mit diesem Beschluss können die internationalen Fördermodelle des NATIONALEN PERFORMANCE NETZ (NPN) - die Koproduktionsförderung Tanz und die Gastspielförderung Tanz International - die kommenden 3 Jahre fortgeführt und zusätzlich gestärkt werden. Der Austausch zwischen in Deutschland lebendenden Künstlern und internationalen Veranstaltern wird gestärkt, Anreize für eine stärkere Distribution existierender und neuer künstlerischer Produktionen werden geschaffen. Die Durchführung des NPN liegt bei JOINT ADVENTURES.

Zudem ist mit den Mitteln der Anteil des Bundes für die kommende Ausgabe der TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND (TPD) gesichert. Die TPD ist eine Bestandsaufnahme und Präsentationsplattform für künstlerisch herausragende Positionen des gegenwärtigen Schaffens in den Bereichen Tanz und choreografische Performance in Deutschland. Sie wird vom 4. bis 8. März 2020 in München stattfinden und von JOINT ADVENTURES ausgerichtet.

JOINT ADVENTURES - Walter Heun realisiert das NPN sowie Festivals, Gastspielreihen, Residenzprogramme, Workshops und ein choreografisches Kurzfilmprojekt im öffentlichen Raum und ist hervorragend auf dem Gebiet des Tanzes an den Schnittstellen zu anderen Kunstdisziplinen in München und der Welt vernetzt. JOINT ADVENTURES setzt sich seit Jahren erfolgreich für die strukturelle Förderung sowie den Austausch zwischen Künstlern und Veranstaltern in Deutschland und international ein, um die Präsenz in Deutschland kreierender Künstler im In- und Ausland zu stärken.

