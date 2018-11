Einladung zur Vollversammlung der Landwirtschaftskammer NÖ am 3. Dezember 2018

LK-Präsident Schultes übergibt Amt an seinen Nachfolger

Wien (OTS) - Die Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich lädt zur Vollversammlung am Montag, 3. Dezember 2018, ab 9 Uhr in den Vortragssaal der LK NÖ (Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten) ein. Besonderes Highlight: Die Weichen für die Zukunft werden gestellt. Hermann Schultes wird seine Verantwortung als Präsident der Landwirtschaftskammer in jüngere Hände legen.

Über die Vollversammlung der Landes-Landwirtschaftskammer

Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der Vertretung der Landwirtschaft in Niederösterreich. Sie besteht aus 40 Mitgliedern, die gleichzeitig als Landeskammerräte Funktionen ausüben. Die Vollversammlung dient der Beratung und Beschlussfassung aller Angelegenheiten der Landes-Landwirtschaftskammer, soweit nicht der Hauptausschuss oder der Präsident zuständig sind.

Vollversammlung der Landwirtschaftskammer NÖ

Datum: 03.12.2018, 09:00 Uhr

Ort: Vortragssaal der LK Niederösterreich

Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten , Österreich

