SOS Mitmensch: FPÖ Wien fordert im Gedenkjahr das teilweise Wiederaufleben von 1938

Umfangreiche Sachverhaltsdarstellung an Staatsanwaltschaft wegen Verdacht der Verhetzung und der NS-Wiederbetätigung

Wien (OTS) - SOS Mitmensch übt scharfe Kritik an der Wiener FPÖ, die im Gedenkjahr 2018 den Ungeist des Jahres 1938 ein Stück weit wieder aufleben lassen wolle, so die Menschenrechtsorganisation. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1938 seien Juden in Wien aus dem Gemeindebau ausgeschlossen worden, jetzt fordere die Wiener FPÖ in Aussendungen ein Ende des Zugangs von Muslimen zum Gemeindebau, zeigt sich SOS Mitmensch entsetzt.

Erinnert an Geist der Nazizeit

„Die Forderung der Wiener FPÖ nach Ausschluss von Muslimen vom Gemeindebau erinnert an den Geist und die verbrecherischen Auswüchse der Nazizeit, bevor es zur systematischen Ermordung der Jüdinnen und Juden kam. Wir übermitteln deshalb der Staatsanwaltschaft eine umfangreiche Sachverhaltsdarstellung. Neben dem Verdacht der Verhetzung, steht auch der Verdacht im Raum, dass die FPÖ teilweise die rassistischen Gesetze der Nazizeit wiederaufleben lassen will“, erklärt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Erschütterndes Beispiel Karl-Marx-Hof

Besonders erschütternd sei, dass die FPÖ Wien als Beispiel für die „Notwendigkeit“ des Ausschlusses von Muslimen vom Gemeindebau den Karl-Marx-Hof in Wien Döbling nennt. An eben diesem Karl-Marx-Hof hänge heute eine Gedenktafel, die an den Ausschluss und die Vertreibung von Juden aus diesem Gemeindebau durch die Nazis nach 1938 erinnere, so Pollak.

Recherche über Nazi-Wohnungspolitik

Pollak verweist auf die Recherche „Kündigungsgrund Nichtarier“ von Herbert Exenberger, Johann Koß und Brigitte Ungar-Klein zu den Auswirkungen der Machtübernahme der Nazis auf die Wohnungspolitik in Wien. Juden sei ab dem Jahr 1938 nicht nur der Zugang zum Gemeindebau verwehrt worden, es wurden darüber hinaus über 2.000 Kündigungsverfahren gegen bestehende jüdische Mieterinnen und Mieter in Gemeindebauten eingeleitet.

Dunkles Kapitel wieder aufleben lassen

Die FPÖ will dieses dunkle Kapitel der österreichischen Geschichte, an das Gedenktafeln an zahlreichen Gemeindebauten erinnern, heute nun teilweise wieder aufleben lassen. Sie fordert in Aussendungen vom 13. und 14. November 2018 den Ausschluss von Muslimen vom weiteren Zugang zum Gemeindebau. Konkret schreibt die FPÖ Wien in einer Aussendung am 13. November 2018: „FPÖ-Döbling fordert: Keine weiteren muslimischen Migranten in Döblings Gemeindebauten!“. In der gleichen Aussendung wird der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Eischer mit den Worten zitiert: „Die Beschwerden österreichischer Gemeindebaubewohner über Probleme mit muslimischen Nachbarn, von denen ein nicht unerheblicher Teil fundamentalen Werten folgen, häufen sich. Die SPÖ ist gefordert, dieser Entwicklung endlich einen Riegel vorzuschieben!“. Der Döblinger FPÖ-Klubobmann Klemens Resch wird mit den Worten zitiert: „Nun versucht man Wähler anzusiedeln, indem man Gemeindewohnungen bevorzugt an muslimische Migranten vergibt. Das einzig verbliebene Wählerklientel der SPÖ. Die FPÖ-Döbling wird sich weiterhin um die Döblinger kümmern und nimmt sich jenen Problemen an, welche muslimische Migranten in die Siedlungen gebracht haben.“ Eischer und Resch werden darüber hinaus mit den Worten zitiert: „Die Devise muss lauten: Keine weiteren muslimischen Migranten in Döblings Gemeindebauten!“. Am Tag darauf, am 14. November 2018, wird der ressortlose Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer Aussendung der FPÖ Wien mit folgenden Worten zitiert: „Die Stadtregierung muss unverzüglich damit aufhören, muslimische Migranten mit Gemeindewohnungen zu versorgen, in der Hoffnung, dass diese sich mit ihrer Wählerstimme bedanken, sobald sie in Wien dazu berechtigt sind."

Teilbereich der Rassengesetze

SOS Mitmensch verurteilt die Forderungen der FPÖ Wien sowie der FPÖ-Politiker Michael Eischer, Klemens Resch und Dominik Nepp scharf. Diese seien zutiefst herabwürdigend und verhetzend gegenüber Musliminnen und Muslime. Darüber hinaus würde die Forderung nach Ausschluss von Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit aus dem Gemeindebau einem Teilbereich der Rassengesetze und rassistischen Politik der Nationalsozialisten entsprechen, so SOS Mitmensch in der Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft.

Was "Ariern" nicht zugemutet werden kann

SOS Mitmensch verweist darauf, dass die Nazis ihre rassistische Wohnpolitik damit rechtfertigten, dass es „weder ‚arischen‘ Vermietern noch ‚arischen‘ Mitbewohnern eines Hauses zugemutet werden könne, noch länger gemeinsam mit jüdischen Mietern unter einem Dach zu wohnen“, so ein Auszug aus der „Kleinen Volkszeitung“ vom 8. August 1938. Die FPÖ Wien versucht ihre Forderung nach generellem Ausschluss von Muslimen vom weiteren Zugang zum Gemeindebau mit „Problemen mit muslimischen Nachbarn“ und „Beschwerden österreichischer Gemeindebaubewohner“ zu rechtfertigen.

Rechtsgutachten zu Verbotsgesetz

SOS Mitmensch verweist auf ein Rechtsgutachten von Prof. Heinz Mayer aus dem Jahr 2005, wo dieser in Bezug auf die österreichische Spruchpraxis zum Verbotsgesetz festhält, dass der Oberste Gerichtshof eine Handlung dann als Wiederbetätigung auffasst, wenn diese in propagandistisch vorteilhafter Art „einzelne für den Nationalsozialismus typische Ideen zum Ausdruck bringt". Nach Auffassung des Oberste Gerichtshofs sei es dazu „nicht erforderlich, dass die Ideologie des Nationalsozialismus in ihrer Gesamtheit bejaht wird“. Die Forderung nach Ausschluss von Menschen einer bestimmten Religionszugehörigkeit vom kommunalen Wohnbau sei eine für den Nationalsozialismus typische Idee, so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak mit Verweis auf die die Rechercheergebnisse von Herbert Exenberger, Johann Koß und Brigitte Ungar-Klein über die Wohnungspolitik der Nazis in Wien und die Ausführungen der Historikerin Susanne Kowarc in einer Schrift für das Bezirksmuseum Alsergrund.

Wehret den Anfängen!

„Dass eine für den Nationalsozialismus typische Idee von der FPÖ Wien gleich in zwei schriftlichen Aussendungen mit Zitaten von drei Personen, darunter dem ressortlosen Vizebürgermeister Dominik Nepp, als Forderung erhoben wird, zeigt, dass hier von Seiten der FPÖ gezielt vorgegangen wird. Das Motto aller demokratisch gesinnten Menschen muss lauten: Wehret den Anfängen“, betont Pollak und hofft auf eine rasche Überprüfung der Verdachtslage durch die Staatsanwaltschaft.

