Neuschnee in allen Teilen Niederösterreichs

Räum- und Streueinsätze sind im Gange

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Montag wurde aus allen Teilen Niederösterreichs Neuschnee gemeldet. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel und Industrieviertel auf jeweils bis zu vier Zentimeter, im Waldviertel auf bis zu fünf Zentimeter und im Weinviertel auf bis zu sieben Zentimeter. Die erforderlichen Räum-und Streueinsätze sind überall im Gange.

Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich überwiegen derzeit die salznassen bzw. matschigen Fahrbahnen. In höheren Lagen muss mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -5 Grad in Groß Gerungs, Ottenschlag, Pöggstall und Spitz und 0 Grad, die u. a. in Tulln, Mistelbach, Poysdorf und Zistersdorf gemessen wurden.

Nähere Informationen bei der Abteilung Straßenbetrieb beim Amt der NÖ Landesregierung unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

