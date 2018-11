Marcel Hirscher schreibt Geschichten!

Am 21. November 2018 erscheint „The Red Bulletin Heroes Edition – Marcel Hirscher”

Wien (OTS) - Das Red Bull Media House Publishing bringt einen neuartigen Magazin-Typus auf den Markt. Am 21. November 2018 erscheint „The Red Bulletin Heroes Edition – Marcel Hirscher“. Das Besondere daran: Der beste Skifahrer unserer Zeit hat dieses Magazin gemeinsam mit Chefredakteurin Waltraud Hable und dem Team von „The Red Bulletin" wirklich selbst gestaltet. Es geht um ihn, sein Leben, seine Stärken und Schwächen, seine außerordentlich erfolgreiche, aber auch verrückte Karriere.

Ein Promi, der für kurze Zeit „Gast-Chefredakteur“ spielt? Das kennt man. Aber ein ganzes Heft, bei dem der Protagonist bei jeder Zeile, bei jedem Foto und bei jedem Layout selbst mit redet, bei dem letztlich er die Entscheidungen trifft? Das war für das Team von „The Red Bulletin", aber auch für Marcel selbst eine Herausforderung. Denn der bekennende Perfektionist nahm seine Rolle als Herausgeber sehr ernst.

„Dieses Magazin hat Ecken und Kanten, genau wie Marcel selbst, und letztlich verrät das, was er nicht öffentlich machen wollte, ebenso viel über ihn wie das, was er mit uns teilt. Es zeigt den außergewöhnlichen Sportler und Menschen vielleicht so authentisch wie noch nie”, sagt Red Bull Media House Publishing General Manager Andreas Kornhofer, der seine Rolle als Herausgeber bei diesem Projekt für ein paar Wochen an den Skistar abgab.

In einem ausführlichen Interview erklärt Marcel, warum ihn Zorn antreibt und was der Sinn des Lebens ist, er zeigt uns seine Lieblingsplätze, vom Gosausee bis zur Stuhlalm., sein Vater Ferdl Hirscher erklärt sein Gespür für Schnee. Einblicke in Marcels ganz persönliche Welt dürfen natürlich auch nicht fehlen: Er stellt seinen inneren Kreis vor, zeigt Fotos aus seiner Kindheit und spricht über seine besten Freunde und seine große Liebe. Seine Rivalen auf der Piste kommen ebenso zu Wort wie bekannte Kabarettisten, die kreative Antworten auf oft seltsame Reporter-Fragen geben.

Marcel Hirscher: „Mein Leben, meine Stärken und Schwächen, die verrückten vergangenen sieben Jahre meiner Karriere: Ich habe sie nie zuvor so intensiv reflektiert wie für dieses Magazin.”“

Das 140 Seiten umfassende „The Red Bulletin Heroes Edition – Marcel Hirscher“ erscheint in einer Auflage von 100.000 Stück in Österreich und Deutschland und ist zu einem Copypreis von 4,20 Euro im Zeitschriftenhandel und auf getredbulletin.com/marcel erhältlich.

