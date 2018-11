Commons Foundation unterzeichnet durch die Regierung von Paraguay unterstützten Blockchain-Business-Vertrag

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Blockchain Technology Foundation "Commons Foundation" kündigte am 06. November die Unterzeichnung eines Vertrags über den Bau des weltweit größten Mining-Zentrums für Kryptowährungen sowie für die internationale Börse für Kryptowährungen bekannt, der mit Unterstützung durch die Regierung in Ciudad del Este durchgeführt wird.

Durch die Kombination von Paraguays kostengünstiger und reichlich vorhandener Elektrizität mit dem Know-how der Commons Foundation in der Blockchain-Technologie, werden das weltweit größte Mining-Zentrum für Kryptowährungen und eine internationaler Börse begründet.

Im Rahmen des "Golden Goose"-Projekts wird das weltweit größte Mining-Zentrum für Kryptowährungen und eine internationale Börse für Kryptowährungen geschaffen.

Paraguay, das eines der weltweit wichtigsten Wasserkraftwerke betreibt, hat für die Dauer von 15 Jahren einen stabilen Strompreis zugesichert, der bei einem Fünftel der Summe dessen liegt, was Südkorea zur Verfügung stellt.

Die Regierung von Paraguay hat für die Mining-Zentren und die Infrastruktur eine Fläche von fünfmal 10.000m2 (insgesamt 50.000m2) bereitgestellt.

Die Anteilseigner am "Golden Goose"-Projekt erhalten eine Beteiligung an den Gewinnen der Mining-Zentren in Höhe von 30 % sowie in Höhe von 70 % der täglichen Kursgewinne.

Die Teilnehmer am "Golden Goose"-Projekt erhalten Mining-Gewinne und werden täglich in MicroBitcoin (MBC) bezahlt.

Der Vertrag ist so gestaltet, dass die fünf Mining-Zentren (auf einer Fläche von ca. 50.000 Quadratmetern) in der Nähe des weltweit größten Kraftwerks für saubere Energie, dem "Itaipu"-Wasserkraftwerk, errichtet werden und für einen Zeitraum von 15 Jahren einen gleichbleibenden Strompreis zugesichert bekommen, während Highspeed-Internetnetzwerke eingerichtet und Gesetze für sämtliche für dieses Projekt notwendigen Geschäfte erlassen werden.

Das Itaipu-Wasserkraftwerk in Paraguay hat mit 103,1 TW die weltweit maßgeblichste Jahresproduktion.

"Nur 10 bis 20 Prozent der durch das Itaipu-Wasserkraftwerk erzeugten Energie werden in Paraguay verbraucht. Mehr als 80 Prozent der Energie werden ins Ausland exportiert. Wir werden in Paraguay mithilfe von kostengünstiger und reichlich vorhandener sauberer Energie das weltweit größte Mining-Zentrum erreichten", sagte Choi Yong-Kwan, Vorsitzender der Commons Foundation.

Der Commons Foundation zufolge ermöglicht es uns dieser Deal, uns auf das "Golden Goose"-Projekt in Paraguay zu konzentrieren. Des Weiteren gab die Commons Foundation bekannt, dass geplant sei, MicroBitcoin (MBC) zu verwenden, wobei es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, zu dem die Commons Foundation einen Beitrag leistet. Die Projektteilnehmer erhalten eine Beteiligung an den Gewinnen des Mining-Zentrums für Kryptowährungen in Höhe von 30 Prozent sowie an den Gewinnen der internationalen Börse für Kryptowährungen in Höhe von 70 Prozent, die in MBC ausgezahlt werden.

Die Commons Foundation plant, mit der Unterstützung durch Investitionen von Paraguay einen Vorverkauf und ein Angebot zum Börsengang durchzuführen und eine Geschäftsvereinbarung für die Gründung des Mining-Zentrums für Kryptowährungen und die Börse für Kryptowährungen in Paraguay abzuschließen.

Sie plant, eine Beteiligung an dem Projekt durch verschiedene Methoden, z. B. durch den Vorverkauf von MicroBitcoin (MBC), BTC (Bitcoin) und Ethereum (ETH) zu ermöglichen.

Choi Yong-Kwan sagte: "Wir werden durch das "Golden Goose"-Projekt ein neues Weltklasse-Ökosystem schaffen, bei dem es sich um das weltweit größte Mining-Center für Kryptowährungen und die weltweit größte Kryptowährungsbörse handelt."

"Die Regierung von Paraguay wird das "Golden Goose"-Projekt der Commons Foundation aktiv unterstützen und durch Überprüfungen der Verfassung Steuervergünstigungen schaffen", sagte Hugo Velazquez Moreno, Vizepräsident von Paraguay.

Das Projekt markiert den ersten Meilenstein, des Aufbaus einen Blockchain-Ökosystems in Südamerika.

