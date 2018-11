Nehammer: Bevölkerung lehnt Verunsicherungstaktik der SPÖ ab.

Die neue Volkspartei legt laut Umfragen im Vergleich zur Nationalratswahl kräftig zu. SPÖ und Rendi-Wagner verlieren an Zustimmung.

Wien (OTS) - „Die SPÖ verliert in aktuellen Umfragen, zuletzt in jener im Profil, gleich mehrere Prozentpunkte. Auch die Persönlichkeitswerte der Parteivorsitzenden leiden unter dem fundamentaloppositionellen Blockierer-Kurs und den populistischen Kampagnen der SPÖ und ihres Parlamentsklubs. Letzterer betreibt bekanntlich mit Kontrast.at eine untergriffige Seite und das auf Kosten der Steuerzahler“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei. „Die Umfrageergebnisse zeigen aber auch klar, dass die Bevölkerung diesen schlechten und untergriffigen Stil satthat. Verunsicherungskampagnen funktionieren offenbar nur an den politischen Rändern“, so Nehammer.



Erfreut zeigt sich Nehammer über die hohen Zustimmungswerte für die Regierungsparteien und den Bundeskanzler: „Die konsequente Arbeit der Bundesregierung wird vom Wähler honoriert. Die Volkspartei steht mit derzeit 35% fast 4% über dem Ergebnis der Nationalratswahl. Sebastian Kurz ist mit 41% bei einer fiktiven Kanzler-Direktwahl sowieso unumstritten. Das zeigt uns, dass die Richtung stimmt.“



