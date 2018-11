Ludwig zu 30-Jahr-Jubiläum des Vienna Service Office in der Wiener UNO City

Wien (OTS/RK) - „Wien ist stolz auf seine UNO CITY. Es macht mich stolz, hier in Wien einen der vier Hauptsitze der Vereinten Nationen - den einzigen innerhalb der Europäischen Union - zu beheimaten. Es ist uns bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist“, so Bürgermeister Michael Ludwig anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Stadt Wien-Außenstelle in der UNO City, dem Vienna Service Office.

Seit nunmehr 30 Jahren bietet des Vienna Service Office (VSO) in der UNO City als Außenstelle der Stadt Wien kostenlose Service-Angebote für MitarbeiterInnen der UN-Organisationen und deren Familienmitglieder. Ziel des Büros ist nicht nur eine effektive Unterstützung von UN-Angestellten während ihres Aufenthalts, sondern auch die Vermittlung eines positiven Gesamteindrucks der Gaststadt, um den UNO-Standort Wien positiv zu bewerben. Aus Anlass des Jubiläums präsentierten mehr als 20 Abteilungen des Wiener Magistrats und stadtnahe Stellen im Beisein von United Nations Office in Vienna (UNOV) Generaldirektor Yury Fedotov und Bürgermeister Michael Ludwig ihr jeweiliges Leistungsangebot sowie ihren Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) in der Rotunde der Wiener UNO City. Der Kinderchor SUPERAR umrahmte musikalisch die Veranstaltung.

„Ich lege persönlich sehr großen Wert auf die gute und enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und den hier ansässigen UN-Organisationen“, so Ludwig. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der UNO-City kommendes Jahr werden die Stadt Wien und die in Wien ansässigen UN-Organisationen gemeinsam in Aktion treten, um die UNO in der Wiener Bevölkerung noch bekannter zu machen. Generaldirektor Fedotov betonte die Wichtigkeit der starken Partnerschaft, die die Vereinten Nationen in Wien mit ihrer Gaststadt haben.

Motor für die Wirtschaft

Die UNO beschäftigt in Wien über 4.000 MitarbeiterInnen aus mehr als 110 Ländern. Ungefähr ein Drittel davon sind ÖsterreicherInnen. Die Themen der in Wien ansässigen UN-Organisationen reichen von Friedensförderung, über Abrüstung, zu Sicherheit und Menschenrechten bis hin zu Nachhaltigkeit und Entwicklung. Durch die Präsenz wichtiger Organisationen wie der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO), dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), und der Vorbereitenden Kommission für die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO PrepCom) kommt Wien eine internationale Schlüsselrolle zu, auch bei der Umsetzung der Agenda 2030 und ihren Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs).

Darüber hinaus ist der Amtssitz Wien aber auch ein Motor für die Wirtschaft: Die Präsenz von insgesamt rund 40 Internationalen Organisationen und Institutionen (nicht nur im VIC) schafft eine Umwegrentabilität von über 500 Millionen Euro pro Jahr. Dadurch werden rund 10.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt gesichert. Zudem steigert die internationale Präsenz Wiens Attraktivität als Unternehmensstandort und den Konferenz- und Kongresstourismus (Wien gehört weltweit zu den führenden Konferenzdestinationen mit über 2.400 internationalen Kongressen und Events pro Jahr).

Pressebilder in Kürze unter:

https://www.wien.gv.at/pressebilder

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Hanno Csisinko

Mediensprecher des Bürgermeisters

Telefon: 01/4000-81855

E-Mail: hanno.csisinko @ wien.gv.at



Paul Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81846

E-Mail: paul.weis @ wien.gv.at