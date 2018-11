Rund 60 beschädigte Fahrzeuge – Ausforschung der Täter

Wien (OTS) - Datum: 03.-04.11.2018, 10.-11.11.2018, 16.-17.11.2018 Uhrzeit: -

Adresse: 2., Obere Augartenstraße

In der Nacht von 3. auf 4.November ist es im Bereich der Oberen Augartenstraße zu Beschädigungen an rund 18 Fahrzeugen gekommen. Unbekannte Täter haben die Reifen der Fahrzeuge aufgestochen sowie Türen und Motorhauben zerkratzt. Am Wochenende vom 10. auf 11. November ist es an derselben Örtlichkeit zu rund 30 beschädigten Fahrzeugen gekommen. Von 16. auf 17. November führten die Beamten eine Schwerpunktstreife durch. Dabei beobachteten sie zwei männliche Personen beim Zerkratzen von Fahrzeugen und Aufstechen von Reifen. Insgesamt stellten die Beamten 10 beschädigte Fahrzeuge fest. Ein 17-und ein 18-Jähriger (österreichische Staatsbürger) wurden angehalten und festgenommen. Sie zeigte sich zum Teil geständig.

