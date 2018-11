Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 06.00 Uhr

Adresse: 21., Brünner Straße

Gegen 06.00 Uhr in der Früh betrat ein maskierter unbekannter Mann eine Trafik in der Brünner Straße. Er hielt einen spitzen Gegenstand in der Hand, bedrohte den Trafikanten und forderte Bargeld. Der Trafikant begab sich zur Handkassa, öffnete diese, verweigerte jedoch die Herausgabe des Geldes. Zeitgleich griff er zu einem Pfefferspray und richtete diesen auf den unbekannten Täter. Dieser demaskierte sich und gab an, dass es sich bloß um einen Spaß gehandelt hätte. Nachdem der Trafikant den Pfefferspray weiter auf den Mann gerichtet hatte, verließ dieser die Trafik und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Der Aussendung ist ein Foto des unbekannten Täters angeschlossen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) zur Identität des Mannes werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01-31310-67210 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at