AVISO: Wien bereitet sich auf 5G vor

Wien (OTS/RK) - Gemeinsam mit den Mobilfunkbetreibern A1 Telekom Austria, T-Mobile Austria und Hutchison Drei realisiert die Stadt Wien (MA 33) einen Pilotversuch am Rathausplatz mit dem Ziel, den gesamten Rathausplatz mit 5G zu versorgen. Die derzeit in Betrieb befindliche Mobilfunk-Infrastruktur ist nicht geeignet zukünftige bandbreiten-hungrige Services (z.B. HDTV) oder ein massives Ausrollen von neuen Diensten (etwa Internet of Things) abzudecken. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein 5G Ausbau daher unumgänglich.

Am Dienstag, den 20.11., um 10 Uhr, wird Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit A1-CEO Marcus Grausam, T-Mobile-CEO Andreas Bierwirth, Hutchinson Drei Austria Senior Head of Wholesale & Regulatory Simone Keglovics das probeweise 5G-Netz am Rathausplatz aktivieren. Treffpunkt ist direkt vor dem Christbaum.

Wien bereitet sich auf 5G vor



Datum: 20.11.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

Rathausplatz, direkt vor dem Christbaum

Wien



