VP-Korosec zu Welt Antibiotika Tag

Bewusster Umgang mit Antibiotika in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - Der 18. November ist der europäische Antibiotikatag. Obwohl Österreich statistisch gesehen in einem guten Bereich bei der Verschreibung von Antibiotika liegt, legt ÖVP-Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec Wert auf Bewusstseinsbildung bei diesem Thema: „Man muss sich der durch Antibiotikaresistenzen ausgehenden Gefahren für die öffentliche Gesundheit bewusst werden. Die unsachgemäße Einnahme von Antibiotika muss jedenfalls reduziert werden.“ Weltweit steigt die Zahl an Keimen, die gegen Antibiotika resistent sind. Europaweit sterben pro Jahr 33.000 Menschen aufgrund zunehmender Resistenzen.



Zu einem großen Teil entstehen Erkrankungen mit antibiotikaresistenten Keimen in Krankenhäusern. Hier ist insbesondere auf die nötigen Hygienemaßnahmen zu achten. „Weltweit ist eine Steigerung der Resistenzstämme zu beobachten und es bedarf der richtigen Maßnahmen, um diesem Problem vorzubeugen. Bakterienstämme lernen gegen Antibiotika resistent zu werden. Dagegen steuern kann man durch den ordnungsgemäßen Einsatz, wie zum Beispiel Packungen zu Ende zu nehmen und zu schmierende Antibiotika sorgfältig zu verwenden. Dies schafft bereits Abhilfe, sodass resistente Bakterien eingedämmt werden können und Antibiotika auch in Zukunft wirksam bleiben“, so Korosec abschließend.



