TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 18. November 2018, von Mario Zenhäusern: "Dieselfahrverbot ist Alibiaktion"

Luftverbesserung in der EU: Dieselautos werden ausgesperrt, aber der internationale Lkw-Transit bleibt ungeschoren.

Innsbruck (OTS) - Essen machte den Anfang. Es folgten Gelsenkirchen, Bonn, Frankfurt a. M., Köln, Stuttgart, Hamburg, Mainz und Berlin, ab 2024 zählt auch Paris zu diesem Kreis, ab 2025 Barcelona und Brüssel. All diese Städte verbannen alte Dieselfahrzeuge von ihren Straßen. Zum Teil, weil sie Gerichte dazu zwingen wie in Deutschland, zum Teil, weil sie selbst beschlossen haben, die Stickoxyd-Belastung der Bevölkerung durch diese Maßnahme zu reduzieren.

Unbestritten: Der Kampf gegen die Verpestung der Luft ist ein Gebot der Stunde. Auch in Tirol. Hier soll das „Anti-Transit-Paket“ die Belastung der Menschen im riesigen Luftsanierungsgebiet entlang der Inntal- und Brennerautobahn reduzieren. Nur: Was in Deutschland sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, soll den Menschen in Tirol verwehrt bleiben. Die von Deutschland angeführte internationale Frächterlobby läuft Sturm gegen die Tiroler Transitbeschränkungen, verlangt von Brüssel einstweilige Verfügungen und Klagen.

Die Transporteure überführen damit die Dieselfahrverbote als reine Alibiaktion, die höchstens den kleinen Autofahrer trifft, der keine Lobby hat. Sonst niemanden. Andere Luftverschmutzer wie die Industrie, der Hausbrand oder der internationale Flugverkehr schlüpfen ebenso ungeschoren durch die Netze der selbst ernannten Luftverbesserer wie der internationale Warentransport. Statt umweltfreundlich auf der Schiene donnern die Transit-Lastwagen immer noch auf den Autobahnen durch ganz Europa.

Will die Europäische Union tatsächlich einmal nachhaltig gegen die Luftverschmutzung vorgehen, muss sie beim Transit den Hebel ansetzen. Die gesetzlich vorgeschriebene Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene ist längst überfällig.

