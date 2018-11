Musikalische Illuminierung: Einkaufsstraßen der Wiener Innenstadt erstrahlen im Weihnachtsglanz

Mit einem stimmungsvollen Sing Along startete Samstagnachmittag die Weihnachtszeit in der Wiener Innenstadt. Drei Chöre sangen zur Illuminierung.

Wien (OTS/LCG) - Ab sofort erstrahlen die Einkaufsstraßen der Wiener City im festlichen Glanz. Auf Graben, Kohlmarkt, im Palais- und Franziskanerviertel, am Stephansplatz sowie in der Kärntner Straße und Rotenturmstraße gingen Samstag, um Punkt 17.00 Uhr, die Lichter an und tauchten die Wiener Innenstadt in feierlichen Glanz. Freudige Weihnachtsstimmung kam beim Sing Along unter der künstlerischen Leitung von Michael Grohotolsky auf: Gemeinsam mit City-Besuchern stimmten 100 Sänger von Jugendchorakademie Wien, Wiener Chorschule und Chorus Juventus der Wiener Sängerknaben Weihnachtslieder an. Unzählige Touristen und Wiener ließen „Tochter Zion“, „Carol Of The Bells“ oder „The First Noel“ zur Illuminierung der Weihnachtsbeleuchtung erklingen.

Die Initiative der Kaufleute zeigt die Wiener Einkaufsstraßen von ihrer schönsten Seite. So schön kann vor Weihnachten nur im stationären Handel eingekauft werden, der mit persönlicher Beratung, Kompetenz und Vielfalt ein unvergleichliches Einkaufserlebnis bietet!

„Das Klangerlebnis mit drei Chören zur Illuminierung der Weihnachtsbeleuchtung zeigt, wie attraktiv das Einkaufserlebnis in den Wiener Einkaufsstraßen ist“ , sagt Initiatorin Marie-Béatrice Fröhlich (Zur Brieftaube, IG Graben).

„In der Kulturstadt Wien hat die Einkaufskultur Tradition“ , betont Florian Jonak (IG Kohlmarkt).

„Die Vielfalt der Kaufleute und Geschäfte macht die Attraktivität der Wiener Innenstadt aus“ , ergänzt Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Dieter Steup.

Weitere Informationen auf https://www.einkaufsstrassen.at.

