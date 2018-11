Kärntentag des Bundespräsidenten

Van der Bellen am Dienstag u.a. in der Sitzung der Kärntner Landesregierung

Klagenfurt



Einladung zum Bundesländertag in Kärnten

mit

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

und

LH Dr. Peter Kaiser

Dienstag, 20. November 2018







09:30 Uhr: Teilnahme an der 14. Sitzung der Kärntner Landesregierung

Arnulfplatz 1; Regierungssitzungszimmer, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

11:00 Uhr: sub auspiciis Promotion an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Universitätsstraße 65 – 67, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

14:30 Uhr: Festakt „25 Jahre Kinder und Jugendanwaltschaft Kärnten“ Casineum Velden, Am Corso 17, 9220 Velden

16:00 Uhr: Besuch der Firma Infineon Technologies Austria AG. Siemensstraße 2, 9500 Villach





