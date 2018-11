BVT-Ausschuss – NR-Präsident Sobotka kündigt Sonderpräsidiale an

Man werde beraten, wie man solche Fälle in Zukunft verhindern könne

Wien (PK) -

Restlose Aufklärung des Sicherheitsskandals im BVT-U-Ausschuss steht für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka an oberster Stelle. "Derartiges Gedankengut ist inakzeptabel und hat vor allem im Untersuchungsausschuss im Parlament nichts verloren", betonte Sobotka. NR-Präsident Sobotka wird Kontakt mit den Fraktionen suchen, um bereits in der kommenden Woche eine Sonderpräsidiale einzuberufen. Man müsse beraten, wie ein solcher Fall in Zukunft verhindert werden kann!" (Schluss) red

