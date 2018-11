Einbruch

Wien (OTS) - Datum:

16.11.2018

Uhrzeit:

04.15 Uhr

Adresse:

22., Prunngasse

Eine Zeugin verständigte die Polizei, da sie in einem Haus einen Lichtschein wahr-nehmen konnte. Die Beamten trafen unverzüglich an der Einsatzörtlichkeit ein. Plötz-lich sprangen zwei Personen auf der Rückseite des Wohnhauses aus einem Fenster und flüchteten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten beide Männer in einem naheliegenden Feld, im hohen Gras am Boden liegend, auffinden. Ein 41-Jähriger (rumänischer Staatsangehöriger) und ein 44-Jähriger (italienischer Staatsangehöriger) wurden festgenommen. In einem Rucksack fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut (Schmuck, Münzen).

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at