BMI: Sicherheitsmitarbeiter im U-Ausschuss NICHT vom BVT sicherheitsüberprüft

Kardeis: Kein Antrag der Parlamentsdirektion ans BVT ergangen – Überprüfung nur nach der Gewerbeordnung

Wien (OTS) -

Nach der gestern bekannt gewordenen Beschäftigung eines Sicherheitsmitarbeiters aus dem Umfeld des mehrfach verurteilten Neonazis Gottfried Küssel im Parlament hat Innenminister Herbert Kickl die sofortige Untersuchung der Angelegenheit durch die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, angeordnet. Kardeis kam dabei zu dem Ergebnis, dass KEINE Sicherheitsüberprüfung des betreffenden Mannes durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) durchgeführt wurde.

Kardeis widerspricht damit der medial kolportierten Darstellung des Sicherheitsunternehmens, für das der Mann tätig ist, und auch der des Sprechers der Parlamentsdirektion im heutigen Ö1-Morgenjournal.

Rechtlich vorgesehen sei für Mitarbeiter von Bewachungsunternehmen nämlich keine Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz, sondern lediglich eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nach der Gewerbeordnung, klärt Kardeis die Rechtslage auf. Diese Überprüfung habe nicht das BVT, sondern die Landespolizeidirektion Wien auf Antrag des Unternehmens durchgeführt. „Die Überprüfung ist im Februar erfolgt, das Ergebnis wurde dem Unternehmen Ende Februar mitgeteilt.“ Die Überprüfung erfolge auf Basis des Elektronischen Kriminalpolizeilichen Informationssystems (EKIS). Dort fließen Informationen über gerichtliche Verurteilungen, Fahndungen, kriminalpolizeiliche Abschlussberichte an die Staatsanwaltschaft sowie erkennungsdienstliche Daten zusammen.

Mitarbeiter, die in verfassungsmäßigen Einrichtungen wie dem Parlament oder in Unternehmen, die kritische Infrastruktur betreiben, eingesetzt werden, können darüber hinaus durch das BVT sicherheitsüberprüft werden. Bei dieser Prüfung werden zusätzliche Register und Quellen abgefragt. Dies kann jedoch nicht vom Sicherheitsunternehmen in Auftrag gegeben werden, sondern nur von der verfassungsmäßigen Einrichtung selbst, der auch das Ergebnis der Überprüfung mitgeteilt werde. „In diesem Fall wäre das die Parlamentsdirektion gewesen. Nach Auskunft des BVT wurde aber für die betreffende Person kein Antrag gestellt und daher auch nie eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt“, so Kardeis.

