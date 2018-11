VSStÖ ad internationaler Tag der Studierenden: Wir kämpfen für eine moderne, demokratische und emanzipatorische Hochschule!

Wien (OTS) - Heute am internationalen Tag der Studierenden wollen wir darauf aufmerksam machen, dass auch das österreichische Hochschulsystem noch lange nicht perfekt ist und es noch einige Dinge gibt, die verändert werden müssen.

Der VSStÖ sieht Bildung als ein Instrument des Menschen, das ihn zur Mündigkeit führt, das ihn zu selbstbestimmten Handeln und zum eigenständigen Mitgestalten des gesellschaftlichen Lebens befähigt.

Hochschulen sind öffentliche Bildungseinrichtungen, welche für die Entwicklung der Gemeinschaft von außerordentlicher Bedeutung sind. Die Inhalte, die an Hochschulen gelehrt werden, weisen auf den zukünftigen Weg, die Entwicklung, die Chancen einer Gesellschaft hin. Das Einschränken von Zugangsmöglichkeiten oder die Einführung von Studiengebühren widerspricht diesen Anforderungen.

“Als VSStÖ, setzten wir uns bedingungslos für den freien und offenen Hochschulzugang ein, weil Bildung niemandem verwehrt werden darf und allen gleichermaßen zugänglich sein muss – unabhängig von Geschlecht oder sozialer Herkunft.”, so Katharina Embacher, Vorsitzende* des Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ).

„In der neoliberalen Gesellschaft, in der wir heute leben, existiert der emanzipatorische Bildungsbegriff jedoch nur noch als Schatten seiner selbst. So wie jeder andere Lebensbereich, wird auch die Bildung – und somit die Hochschule – den ungezügelten Kräften des freien Marktes ausgesetzt.“, führt Embacher fort.

Einen wesentlichen Beitrag in diesem Bereich leistete der noch immer umstrittene Bolognaprozess. „Das Ziel von Bildung ist nicht mehr Emanzipation, sondern die Verbesserung der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit, um so schnell wie möglich ein gewinnbringendes Element der Gesellschaft zu werden. Statt kritische Lehre zu fördern, werden uns vorgekaute Inhalte hingelegt und Multiple-Choice-Fragen gestellt, denn kritische Köpfe hinterfragen Systeme, hinterfragen Paradigmen und sind somit der Elite ein Dorn im Auge.“, so Embacher anschließend.

Auf der Tagesordnung der schwarz-blauen Regierung stehen unter anderem Pläne für Zugangsbeschränkungen, Studiengebühren, eine Reduktion der Prüfungsantritte, vermehrter Einfluss des neoliberalen Marktes auf die Hochschulen und die weitere Zurückdrängung der Studierenden aus Entscheidungsprozessen.

„Hier stellt sich uns die Frage, zu welchem Ort die Hochschulen umgebaut werden sollen. Es scheint die Kurz’sche Regierung wolle die Hochschulen zu einem Ort umbauen, an dem kein Platz für Diversität und kritische Lehre ist. Einem Ort, an dem nur diejenigen studieren sollen, die es sich leisten können, und das ausschließlich zum Wohle der österreichischen Wirtschaft. Hier wird uns ein Hochschulsystem präsentiert, in dem nur Platz für die Wenigen und nicht für die Vielen ist. Wie die Zukunft für die vielen jungen Menschen, die in diesem System keinen Platz finden werden, aussehen soll wird nicht thematisiert.“, betont Embacher.

„Als VSStÖ wehren wir uns gegen dieses Verständnis und gegen diese Entwicklungen. Bildung muss endlich wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllen und darf nicht zu einer von vielen Waren auf dem neoliberalen Markt verkommen. Wir Student_innen dürfen uns nicht gegenseitig ausspielen lassen. Anstatt die Ellbogen gegen andere Mitstudent_innen auszufahren werden wir gemeinsam für eine freie Bildung auf allen Ebenen kämpfen.“, schließt Embacher pointiert ab.

