Oö. Volksblatt: "12-Stunden-Tag" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 17. November 2018

Linz (OTS) - Rainer Wimmer muss gestern eigentlich über sich selbst ziemlich unglücklich gewesen sein. Als Chef der Gewerkschaft PRO-GE hat er in der Nacht auf Freitag 15 Stunden lang über einen neuen Metaller-Kollektivvertrag verhandelt. Nur wenige Stunden später hat er als SPÖ-Nationalratsabgeordneter eine Brandrede gegen die neue Arbeitszeitregelung gehalten, die bekanntlich auch einen 12-Stunden-Arbeitstag erlaubt. Das war nicht das einzige, über das man sich im Zusammenhang mit der von der SPÖ anberaumten Nationalrats-Sondersitzung wundern konnte. Wenn die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beklagt, dass die Regierung die neue Regelung an drei Millionen Arbeitnehmern vorbei beschlossen habe, dann mutet das auch kurios an: Gesetze werden in der Regel vom Nationalrat beschlossen und nicht per Akklamation der Bevölkerung in die Welt gesetzt. Das ist nun einmal das Wesen der repräsentativen Demokratie. Wobei gestern überdies nicht klar war, ob sich die SPÖ mehr an der Arbeitszeitregelung oder am abwesenden Bundeskanzler reibt. An einem kommt freilich auch Rendi-Wagner nicht vorbei: Was jetzt Praxis ist, war im Wesentlichen schon vor mehr als einem Jahr zwischen den Sozialpartnern ausverhandelt — und es ist etwa bei den ÖBB schon lange gang und gäbe.

