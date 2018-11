BV Marcus Franz (SPÖ) – Weihnachtsvergnügen in der Favoritenstraße

Wien (OTS/SPW-K) - Heute, am 16. November, öffnet das Weihnachtsdorf am Viktor-Adler-Markt seine Pforten. Am 30. November um 16.00 Uhr lässt Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) den Christbaum am Keplerplatz zum ersten Mal aufleuchten. Und am 1. Dezember warten Perchtenlauf, Nikolo-Besuch und ein rockiges Christmas-Konzert der Band Wiener Wahnsinn auf die Besucherinnen und Besucher.

Auch der Einkaufsstraßenverein „Wiens Favoriten“ hat sich einiges einfallen lassen: An neun Tagen werden Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau für weihnachtliches Flair in der Fußgängerzone sorgen, Termine sind jeweils von Donnerstag bis Samstag ab 14.00 Uhr (6. bis 8. Dezember, 13. bis 15.Dezember und 20. bis 22. Dezember). Außerdem werden die Auslagen der Geschäftsleute einheitlich weihnachtlich gestaltet sein. Und in zahlreichen Geschäften gibt es ein süßes Dankeschön für den Einkauf in Form einer Vollmilchschokoladekugel.

Zwtl.: Weihnachtsmarkt =

Am 16. November startet der Weihnachtsmarkt beim Viktor-Adler-Platz. 15 Weihnachts-Hütten bieten eine große Auswahl an süßen und salzigen Schmankerln, Kunst, Handwerk und vielem mehr. In Kombination mit der Einkaufsstraße Favoriten ist das die perfekte Shopping-Infrastruktur, die garantiert für jeden das passende Geschenk bereithält.

Zwtl.: Perchtenlauf mit Nikolo und Wiener Wahnsinn =

Am Samstag, den 1. Dezember findet in der Favoritenstraße ein Perchtenlauf statt. Fünf Gruppen mit 80 Perchten aus Wien und Niederösterreich werden von 17.30 bis 19.00 Uhr für Stimmung sorgen. Start ist am Columbusplatz – das Ziel liegt am Sonnwendplatzl, bei der Favoritenstraße 51. Auch der Nikolo wird die Favoritenstraße vom Columbusplatz zum Sonnwendplatzl hinunter gehen und kleine Geschenke an Kinder verteilen. Die Initiative zum Event, das den weniger frequentierten Teil der Favoritenstraße vor den Vorhang bittet, ging von Bezirksvorsteher Marcus Franz aus: „Zum ersten Mal haben Kinder und Erwachsene in Favoriten die Chance, diese ländliche, österreichische Tradition hautnah mit zu erleben.“ Als krönender Abschluss findet ab 19 Uhr am Sonnwendplatzl ein rockiges Chritsmas-Konzert der Band „Wiener Wahnsinn“ statt. „Ich lade alle herzlich ein vorbeizukommen“, richtet sich Franz an die Wienerinnen und Wiener, aber auch die Gäste von außerhalb. Die Veranstaltung und das Konzert ist – wie natürlich auch der Weihnachtsmarkt – frei zugänglich.

