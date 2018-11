KURIER: Anklage in der Causa Copa Cagrana

Norbert W., Ex-Generalpächter der Stadt Wien, muss sich wegen Verdachts der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten.

Wien (OTS/Kurier) - In der Affäre rund um den ehemaligen Generalpächter der Vergnügungsmeile „Copa Cagrana“ in Wien kommt es nun zu einer Anklage der Staatsanwaltschaft Wien wegen Abgabenhinterziehung. Norbert W. wird vorgeworfen, rund 1,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben, berichtet der KURIER in seiner Samstags-Ausgabe.

Bei einer Verurteilung drohen dem Ex-Pächter bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 5,1 Millionen Euro. W. selbst wollte sich zu den Vorwürfen nicht näher äußern.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der betrügerischen Krida gegen W. wurden laut dem KURIER-Bericht ebenso eingestellt wie Ermittlungen nach dem Unternehmensstrafrecht gegen seine Boardwalk Entwicklungs GmbH. Gegen diese wurde ein Konkursverfahren abgewickelt, aber mangels Masse eingestellt.

