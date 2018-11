UNICEF Weltkindertag – Kinder und Jugendliche erheben ihre Stimme

Wien/Brüssel (OTS) - Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte, das Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention. UNICEF möchte Kindern und Jugendlichen an diesem Tag besonders die Möglichkeit geben gehört zu werden: Veranstaltungen in Wien und Brüssel schaffen auf ungewöhnliche Weise eine Plattform für Kinder und Jugendliche in Rollen, die üblicherweise Erwachsene übernehmen: im europäischen Parlament, als Mitglieder einer Filmfestival-Jury oder als Stargeiger auf der Bühne.

Der Weltkindertag ist ein Tag, der Spaß machen soll, aber mit einer ernsten Botschaft von Kindern aus aller Welt. Unsere Kinder und Jugendlichen sind in Sorge um die schwierigen Lebensbedingungen, die Armut, die schlechte Bildung. Eine UNICEF Umfrage ergab, dass sich die Hälfte der Kinder bei Entscheidungen, die Kinder auf der ganzen Welt betreffen, entrechtet fühlen.

Kinder übernehmen am Weltkindertag auf ungewöhnliche Weise die Führung: in den Medien, in der Politik, in der Unterhaltungsbranche, in der Wirtschaft. Überall nutzen Kinder im November verschiedene Plattformen, um ihre Stimme zu erheben - in Solidarität mit den am stärksten gefährdeten Kindern der Welt: um Kinder zu retten, für ihre Rechte zu kämpfen und ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten.

Kinder und Jugendliche übernehmen das Europäische Parlament

Am 19. und 20. November diskutieren Jugendliche aus ganz Europa ihre Anliegen mit EU-Politikerinnen und Politikern in Brüssel. Zwei Jugendliche aus Österreich, ausgewählt von UNICEF Österreich und der Bundesjugendvertretung, nehmen daran teil. Die Ergebnisse der „Europa für Kinder“ Umfrage werden präsentiert. Fast 14.000 Kinder und Jugendliche wurden zu ihren Erfahrungen im Familienleben, in der Schule, der Gesellschaft befragt. Was wünschen sich Kinder für ein Europa?

DREAMLAND CHARITY GALA zugunsten UNICEF

Im Rahmen der Benefizgala von Stargeiger Yury Revich sammeln bekannte Stars für das UNICEF Projekt „Wasser für Kinder in Syrien“. Unter den Künstlerinnen und Künstlern sind Grammy Gewinnerin Sumi Jo, Mercedes Echerer, Schauspielerin Christiane Hörbiger, Ute Lemper und Davide Dato, erster Tänzer des Staatsballetts. Anlässlich des Weltkindertags wird ein Überraschungsauftritt mit einem „Kids Take Over“ erwartet.

Datum: 22.11.2018, 19:30 Uhr

Ort: Theater an der Wien

Linke Wienzeile 6, 1060 Wien, Österreich

Url: https://unicef.at/mitmachen/dreamland-gala-fuer-unicef/

30. INTERNATIONALES KINDERFILMFESTIVAL

Die Kinderjury vergibt den UNICEF Preis am Internationalen Kinderfilmfestival. Jener Film, der sich am besten mit Kinderrechte auseinandersetzt, wird gekürt und auch anschließend gezeigt.

Datum: 25.11.2018, 15:00 Uhr

Ort: Cinemagic in der Urania

Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.kinderfilmfestival.at

