Wimmer – Sondersitzung: Bundesregierung hat ArbeitnehmerInnen die Würde genommen, wir erkämpfen sie zurück!

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede zur Sondersitzung zum 12-Stunden-Arbeitstag kritisiert SPÖ-Abgeordneter Rainer Wimmer die Bundesregierung, dass „sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Würde genommen hat, weil sie nun zu zwölf Stunden Arbeit am Tag gezwungen werden können“. „Wir werden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür sorgen, dass sie ihre Würde wieder zurückerhalten“, so Wimmer, der in diesem Zusammenhang auf den Kampf vor 100 Jahren für den 8-Stunden-Tag verwies. „Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf – das hatte vor allem mit der Gesundheit der Menschen zu tun, unsere Altvorderen haben das gewusst“. Schwarz-Blau hat dieses Rad nun zurückgedreht, „nicht, weil sie so gescheit sind, sondern weil die Industrie das wollte“. ****

Aber hier habe die Regierung die Rechnung ohne den Wirt, nämlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich, gemacht. Außerdem sei „die angebliche Freiwilligkeit eine Farce“. Welche Alleinerzieherin mit Kinder, welcher ältere Arbeitnehmer mit Sorge um seinen Job traue sich, Überstunden abzulehnen? „Wohnen Sie auf dieser Erde?“, fragt Wimmer die statt dem Bundeskanzler anwesende Wirtschaftsministerin. In Richtung Sozialministerin stellt Wimmer klar, was es für den einzelnen Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin bedeutet, das angebliche Recht auf Freiwilligkeit durchzusetzen: „Zuerst muss er den Arbeitsplatz verlieren, dann kann er klagen und bekommt vielleicht nach einem Jahr recht – der Arbeitsplatz ist da schon weg“.

Besonders emotional wurde Wimmer ob einer Twitter-Meldung eines ehemaligen ÖVP-Mitglieds und Wiener Wirtschaftsbündlers: „Er bezeichnete die Kritik der ArbeitnehmerInnen als „Wehklagen der Wertlosen“. „Tiefer geht es nicht mehr“, so Wimmer. Es seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Österreich mit ihrer Arbeit hochhalten und „das Geld für die Unternehmen verdienen“. (Schluss) up/rm

