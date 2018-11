Einladung zur Pressekonferenz mit Bundeskanzler Kurz und Bundesminister Hofer am Flughafen Wien

„Wachstum braucht Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur – für Passagiere, Anrainer und den Wirtschaftsstandort“

Wien-Flughafen (OTS) - Drei Millionen mehr Passagiere in 2018, 2.500 zusätzliche Beschäftigte, 30 neue Reiseziele, 15 neue Betriebe mit neuen Arbeitsplätzen: Der Flughafen Wien und die Airport-Region wachsen rasant. Der Wirtschaftsstandort braucht Investitionen in eine zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur. Die Projekte dafür sind vorbereitet – nun müssen die Rahmenbedingungen für schnelle Genehmigungsverfahren geschaffen werden.

Aus diesem Anlass laden Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesminister Norbert Hofer und die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, zur



