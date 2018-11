Arbeitszeit – Heinisch-Hosek: In zwei Monaten 65 Arbeitszeit-Übertretungen mit 200 Betroffenen

12-Stunden-Tag für Frauen im ländlichen Raum nicht machbar

Wien (OTS/SK) - Auf die Situation von Frauen im ländlichen Raum im Zusammenhang mit dem 12-Stunden-Tag wies SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek in ihrem Debattenbeitrag hin. „Gerade für Frauen im ländlichen Raum ist ein 12-Stunden-Tag nicht machbar, wenn die Kinderbetreuungseinrichtungen fehlen“, so Heinisch-Hosek. Die Auswirkungen des Arbeitszeitgesetzes seien jedenfalls schon nach kurzer Zeit sichtbar: Allein im September und Oktober gab es 65 Arbeitszeit-Übertretungen über den 12-Stunden-Tag hinaus mit fast 200 Betroffenen. ****

Heinisch-Hosek erinnerte an die Antwort Vizekanzler Straches an eine besorgte Mutter vor einigen Monaten: Wenn Sie keinen 12-Stunden-Tag leisten können, weil Sie ihr Kind vom Kindergarten abholen müssen, dann werde ihr Chef das akzeptieren. „Jetzt sehen wir: Es wird oft nicht akzeptiert.“ Gleichzeitig gebe es keine Antworten der Regierungsfraktionen zu notwendigen Sanktionen und Strafen bei Verstößen.

Heinisch-Hosek bekräftigte auch die Kritik der SPÖ-Fraktion an der neuerlichen Abwesenheit des Kanzlers in der Sitzung. „Wenn eine Sondersitzung vereinbart wird, dann ist es üblich, dass man sich am Terminkalender desjenigen Regierungsmitglieds orientiert, an den ein dringlicher Antrag oder Anfrage gerichtet ist. Kanzler Kurz hat zugesagt, dass er teilnehmen wird. Dass wir den Dialog mit Regierungsmitgliedern nicht mehr führen können, ist demokratiepolitisch bedenklich“, so die SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) ah/sc



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at