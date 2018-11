Bundesheer räumt bei „Austrian Video Awards“ ab

Erster Platz für „360 Grad: Das Bundesheer im Überblick“ und „Tagwache mit Kratky“

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal wurden Donnerstagabend, den 15. November 2018, die „Austrian Video Awards“ in den Gösserhallen in Favoriten übergeben. Bei der Verleihung standen die kreativsten Köpfe aus der heimischen Influencer- und Videoszene im Vordergrund. Insgesamt wurden Preise in 15 Kategorien vergeben. Unter den Gewinnern waren diesmal auch zwei Bundesheer-Videos: das 360-Grad-Video „Das Bundesheer im Überblick“ und die Informationsoffensive „Tagwache mit Kratky“ konnten die Jury überzeugen.

Verteidigungsminister Mario Kunasek zeigt sich stolz: „Diese Auszeichnungen sind ein Beweis dafür, dass das Österreichische Bundesheer dem stetig digitalen Wandel von modernen Kommunikationsmitteln und –kanälen gewachsen ist und sich am Puls der Zeit bewegt. Ich freue mich sehr, dass die Arbeit und das Engagement, welche hinter den beiden Produktionen stecken, mit dem ersten Platz geehrt wurden.“



360-Grad-Video: Das Bundesheer im Überblick

Der Preis in der Kategorie „360-Grad-Video“ ging an den mehrdimensionalen Clip des Österreichischen Bundesheeres mit dem Titel „Das Bundesheer im Überblick“. Das Überblicksvideo gibt dem Zuseher einen virtuellen Einblick in den unterschiedlichen Alltag der Soldaten, der dreidimensional erlebt werden kann. Bisher wurden insgesamt vier 360-Grad-Videos produziert, die beispielsweise das Training von Panzergrenadieren oder auch Hubschrauberpiloten zeigen.

Preis für Tagwache

Die Auszeichnung für die beste „Branded Content“-Idee ging an die Bundesheer-Serie „Tagwache mit Kratky“. Die Informationsoffensive des Bundesheeres zeigt den Moderator Robert Kratky beim Besuch zahlreicher Einheiten in ganz Österreich. Dabei erlebt der Moderator auch Teile der Ausbildung mit und präsentiert so Eindrücke aus dem Heeresalltag. Die seit 2017 laufende Serie hat bisher dreizehn veröffentlichte Folgen und gewährt Einblicke in den Alltag beim Jagdkommando, den Gebirgsjägern oder auch den Militärhunden.

Beim „Austria Video Award“ werden Kategorien wie Gaming, Comedy, Beauty, Lifestyle & Fashion, Travel, Food, Sports, Tiere, Video of the Year und Person of the Year durch eine Jury nominiert und durch ein Publikumsvoting gewählt. Die Jury setzt sich aus Fachleuten der Bereiche Marketing, Werbung, Medien und Kommunikation zusammen. Der erste „Austrian Video Award“ fand im Jahr 2017 statt.

