Lobendorf: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Fahrbahnsanierung und Verbreiterung der L 7095

Kosten von 330.000 Euro übernehmen Land und Marktgemeinde

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 7095 und ein kurzer Fahrbahnabschnitt der L 7122 in Lobendorf entsprachen auf Grund des schlechten Straßenzustandes (Spurrinnen und Risse) und der Einbautenverlegungen (Kanal, EVN, Lichtwellenleiter und Wasser) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Außerdem war eine Verbreiterung in einem kurvenstarken Abschnitt notwendig. Deshalb hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Gemeinde Weinzierl am Walde eine Sanierung der beiden Straßenabschnitte beschlossen.

Die Fahrbahn der L 7095 sowie ein Teilbereich der L 7122 wurden auf einer Gesamtlänge von rund 820 Metern abgefräst und bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern ausgekoffert. Anschließend wurde eine 40 Zentimeter starke Frostschutzschicht und eine 10 Zentimeter starke Stabilisierung aufgebracht. Über die gesamte Fläche von ca. 4.600 Quadratmetern wurde abschließend eine acht Zentimeter starke Tragschicht sowie eine drei Zentimeter starke Deckschicht eingebaut. Die Verbreiterung in einem starken Kurvenverlauf mit Errichtung einer Absturzsicherung sorgt ab sofort für eine wesentliche Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ortsgebiet.

2019 werden noch weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie die Verbesserung der Linienführung durch Neuverlegung der Leistensteine sowie die Neugestaltung von Nebenflächen, Zufahrten und einer Bushaltestelle umgesetzt. Eine Optimierung der Entwässerungssituation der Fahrbahn soll ebenfalls erfolgen. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Spitz und Bau- und Lieferfirmen der Region durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 330.000 Euro, wovon rund 210.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 120.000 Euro von der Marktgemeinde Weinzierl am Walde getragen werden.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse