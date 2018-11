Presserundgang in der Sonderausstellung „PEACE. Die weltbesten Jugendfotos zum Thema Frieden“

Von 28. November 2018 bis 07. März 2019 wird in der NHM Wien-Friedenswerkstatt in Saal 50 eine Auswahl der besten Jugendfotografien zum Thema Frieden gezeigt.

Wien (OTS) - Presse-Ausstellungsrundgang am Dienstag, 27. November 2018, um 17.00 Uhr mit:

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl , Generaldirektor des NHM Wien

, Lois Lammerhuber, Fotograf und Verleger

Im Rahmen des Alfred Fried Photography Award werden seit zwei Jahren auch Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren aufgerufen, das Thema Frieden in einem Foto sichtbar zu machen. 2018 wurden 847 Fotos aus 137 Ländern eingereicht. Eine Auswahl von 57 Arbeiten wird im Saal 50 des NHM Wien gezeigt.

Der Namensgeber für den Preis, Alfred Fried, war ein österreichischer Pazifist und Schriftsteller, dem 1911 der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Der Preis wird vom Österreichischen Parlament, UNESCO, IPI, der Photographischen Gesellschaft, der Edition Lammerhuber und World Press Photo vergeben und setzt ein starkes Zeichen für den Frieden. Eine international besetzte Jury wählte aus dem Kreis der nominierten Bilder das Kinder-Friedensbild des Jahres 2018:

„Daydreaming“ von Kaya Tasevska

„Peace is a state of being. A feeling of love, freedom, happiness. Peace can often be felt when one is alone, resting in the ideal location. In this photo we can certainly dedect the relaxing vibe caused by a quiet car ride surrounded by winter‘s whiteness. What a peaceful moment.“, Kaya Tasevska, 2018.

Pressebilder zum Download

Terminaviso: Begleitend zur Ausstellung „Krieg. Auf den Spuren einer Evolution“ wurde der Saal 50 mit der Foto-Ausstellung „Peace“ als Friedenswerkstatt eingerichtet. Für Erwachsene finden hier folgende Workshops zum Thema Frieden statt:

Begegnung mit Text und Sprache

Moderation: Erwin Uhrmann (Schriftsteller) & Iris Ott (Ausstellung & Bildung, NHM Wien)

Mittwoch, 5. Dezember 2018, 18.00–20.30 Uhr

Bertha von Suttner revisited

Samstag, 19. Jänner 2019, 14.00–17.00 Uhr

Friedenswerkstatt: Peace – Eine unterschätzte Größe

Sonntag, 3. März 2019, 14.00–17.00 Uhr

Der Nachkrieg





Nähere Information und Anmeldung: www.nhm-wien.ac.at/Fuehrungen/anmeldung

Presse-Ausstellungsrundgang

Mit:



Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl, Generaldirektor des NHM Wien



Lois Lammerhuber, Fotograf und Verleger



Datum: 27.11.2018, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum Wien

Maria Theresien-Platz, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien,

Pressesprecherin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 410

Mobil: 0664 415 28 55

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Verena Randolf

Kommunikation & Medien

Pressereferentin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 411

Mobil: 0664 621 61 40

verena.randolf @ nhm-wien.ac.at