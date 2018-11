Wiener Rotkreuz Ball 2018: Wien trifft Schweden am 30. November im Wiener Rathaus

In wenigen Tagen ist es soweit: Bereits zum achten Mal findet der Wiener Rotkreuz Ball statt.

Wien (OTS) - „In 80 Bällen um die Welt“ – so das länderverbindende Motto des Balles, der sich in den vergangenen Jahren zu einem Highlight der Wiener Ballsaison entwickelt hat. In diesem Jahr heißt es „Wien trifft Schweden“. In den Festsälen des Wiener Rathauses wird auch heuer der weltumspannende Gedanke des Helfens präsent sein und der Erlös der Ballnacht kommt den Kinderprojekten des Wiener Jugendrotkreuzes zugute.

Prominente Unterstützung

Wagnersängerin Nina Adlon und Staatsopernbariton Clemens Unterreiner sind die Botschafter. Durch den Ball führt die gebürtige Schwedin und Schauspielerin Maria Köstlinger. Die Darbietungen der Künstlerinnen und Künstler führen in den hohen Norden, in die Heimat von Pippi Langstrumpf und ABBA, in das Land der Mitternachtssonne und des Nordlichts. Wer an Schweden denkt, denkt auch an den Nobelpreis: KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen arbeiten mit Unterstützung des Nobelpreismuseums Stockholm und unter der Leitung von Stardesigner Nhut La Hong gemeinsam mit KünstlerInnen der Modeschule Siebeneichengasse und SITAM an einem einmaligen Kunstprojekt, das erstmals beim Ball im Nobelcafé zu sehen sein wird.

Bei der festlichen Eröffnung durch das Jungdamen- und Herrenkomitee der Tanzschule Elmayer, begleitet vom Ballorchester Wolfgang und Prof. Helmut Steubl wird Opernsängerin Nina Adlon mit Kindern der schwedischen Schule eine Hommage an Astrid Lindgren präsentieren.

Danach erwartet Sie ein eindrucksvolles Show-Programm unter der Mitwirkung von internationalen Stargästen: Songcontest-Medley mit Ramesh Nair, Sophisticated Showstars und Indeed Unique; Live on stage die Eurovision Song Contest-Gewinnerin LOREEN mit ihrem Superhit "EUPHORIA" und THE REAL ABBA Tribute heizen im Wappensaal so richtig ein mit Mamma Mia, Super Trouper, Dancing Queen und Gimme! Gimme! Gimme!

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf von Tickets für den Wiener Rotkreuz Ball finden Sie unter: http://www.wienerrotkreuzball.at/

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Tröbinger

Pressesprecher Wiener Rotes Kreuz

Tel. +43/1/79580-1750

mobil: +43/664/858 37 77

mail: alexander.troebinger @ wrk.at