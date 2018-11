Malerische Vorweihnachtszeit im Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Kaum ist im Burgenland das Martiniloben zu Ende, öffnen auch schon die ersten Adventmärkte ihre Standeln, vorweihnachtliche Konzerte sowie Natur- und Kulinarikerlebnisse stimmen auf die kommenden Festtage ein.

In der Vorweihnachtszeit sorgen Dutzende burgenländische Adventmärkte mit Kunsthandwerk und Krippenausstellungen, Ponyreiten und Kutschenfahren, Leckerbissen und Lagerfeuer sowie meist einem speziellen Kinderprogramm samt Bastel- und Backwerkstatt für stimmungsvolle Nachmittage und Abende. So bieten etwa die Prunkräume und der eindrucksvolle Barock-Innenhof von Schloss Esterházy die Kulisse für einen gediegenen Adventmarkt (7.-16.12., Fr. bis So.). Rund 50 Aussteller präsentieren hier Kunsthandwerk. Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Burg Forchtenstein (30.11.-2.12.) zählt mit seiner stimmungsvollen Beleuchtung zu den schönsten und beliebtesten Österreichs. Und auch die Schlösser Halbturn (1.-16.12., Sa. und So.), Lackenbach (7.-9.12.), Kobersdorf (1.-2.12.) und Tabor (8. -16.12, Sa. und So.) sind einen vorweihnachtlichen Besuch wert.

Romantik ist Trumpf

Überaus romantisch sind die „Adventmeile“ in der alten Freistadt Rust (23.11.-23.12., Fr. bis So.), der „Mittelalterliche Christkindlmarkt“ in Stadtschlaining (2.12.) sowie der „Advent in der Kellergasse“ des historischen Kellerviertels Heiligenbrunn, wo Dutzende strohgedeckte Kellerstöckel für Romantik sorgen (8.-9.12.). Die Landeshauptstadt Eisenstadt verwandelt ihre Fußgängerzone in einen stimmungsvollen Christkindlmarkt (23.11.-24.12.). In Mörbisch umfängt der „Adventzauber“ die malerischen Hofgassen (8.12.). Ganz idyllisch gibt sich der „Advent im Christbaumdorf“ Bad Sauerbrunn mit seinen fantasievoll gestalteten Bäumchen (1.-23.12., Sa. und So.). Und im Traditionskurort Bad Tatzmannsdorf lädt der stimmungsvolle Adventmarkt zum Besuch ein (8.-9.12.).

Festliche Klassik & stimmungsvolle Volksmusik

Nicht nur die Adventmärkte, sondern auch zahlreiche Orchester, Chöre und Tamburizza-Ensembles stimmen landauf, landab auf die Festtage ein. So laden etwa die Zarewitsch Don Kosaken zur traditionellen russischen Weihnacht in die Evangelische Kirche Eisenstadt ein (1.12.). In Bad Tatzmannsdorf kann man mit den Edelseern Weihnachten feiern (8.12.). Das Kulturzentrum Eisenstadt widmet einen ganzen Abend dem Weihnachtslied-Klassiker „Stille Nacht“ (12.12.) und lässt Kammersänger Herwig Pecoraro mit seinem Sohn Mario feierliche Weihnachtsstimmung in die Herzen des Publikums zaubern (16.12.). Und mit Ferry Janoskas „Pannonischer Weihnachtsgala“ im Eisenstädter Schloss Esterházy erreicht der musikalische Advent im Burgenland seinen Höhepunkt (20.12.).

Adventzauber für Kinder

Im Familypark St. Margarethen lockt der Weihnachtszauber nicht nur mit hunderten Tannenbäumchen und einem glitzernden Lichtermeer, sondern auch mit Fahrspaß aller Art (30.11.-2.12. und 7.-9.12.). Spaß auch für die Allerkleinsten verspricht „Sunny Bunny's Adventzauber“ in der Sonnentherme Lutzmannsburg (1.-26.12.). Willi Wulkafrosch öffnet in der Bauernmühle Mattersburg seine spezielle „Weihnachtswerkstatt“ (8.12.). Der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich begeistert kleine und große Fans beim vorweihnachtlichen Konzert in der KUGA Großwarasdorf (14.12.). Und mit „Nikolaus und Krampus im Kekserlrausch“ bietet Purbach ein tolles Kinderprogramm (6.12.).

Spaziergänge, Wei(h)nachte(l)n & Lesungen

Eher stille Adventerlebnisse findet man bei besinnlichen Spaziergängen an den Ufern des Neusiedler Sees. Wer diese nicht auf eigene Faust erkunden will, schließt sich einer der Winter-Exkursionen des Nationalparkzentrums Illmitz an – und kehrt nach so einem Ausflug bei einem gemütlichen burgenländischen Heurigen ein. Oder etwa in einem der Winzerhöfe des Weinquartetts Donnerskirchen. Sie öffnen im Advent ihre Kellertüren zu „Wei(h)nachteln“ mit bodenständigen Schmankerln (15.12.). Und „Adventeuerlich“ geht es bei der Adventlesung der Schauspielerin Konstanze Breitebner im Kunsthaus Rust zu (1.12.).

Noch mehr zum pannonischen Advent sowie alle Termine gibt's im Eventkalender auf www.burgenland.info sowie unter advent.burgenland.info.

