VGT zu NEOS-Aussendung: Darf man Politiker_innen nicht beim Wort nehmen?

NEOS-Landesrätin Andrea Klambauer hat bei der öffentlichen VGT-Versammlung gestern definitiv die Unterstützung der NEOS für das Anliegen Gatterjagdverbot zugesagt

Wien (OTS) - Der VGT hatte erfreut berichtet, dass die NEOS Farbe bekennen und sich gegen die Gatterjagd aussprechen. Damit würde auch Salzburg, diesbezüglich Schlusslicht in Österreich, endlich nachziehen und diese anachronistische „Jagd“form verbieten. Nach bester Erinnerung der anwesenden Tierschützer_innen hatte die NEOS-Landesrätin Andrea Klambauer wörtlich zu ihnen gesagt: „Die NEOS Salzburg sind für ein Gatterjagdverbot. Mit uns habt Ihr Verbündete. Viel Erfolg und alles Gute.“ Nun distanziert sich die Landesrätin von ihren eigenen Worten in einer Aussendung. Wurde auf höherer Ebene interveniert, um den allgegenwärtigen Herrn Gatterjägermeister nicht zu vergrämen?

VGT-Obmann Martin Balluch, der gestern nicht vor Ort war, dazu: „Wie viele Politiker_innen in Salzburg mir unter vier Augen gesagt haben, was sie wirklich denken, aber dann öffentlich sich kaum ein Wort zu sagen trauen, ist wirklich erschütternd. Genau deshalb gibt es so eine Politikverdrossenheit im Land, weil nie deutliche Worte gesprochen werden. Darf man eine Politikerin, die auf offener Straße bei einer öffentlichen Versammlung politisch Stellung bezieht, nicht zitieren? Heißt das, Politiker_innen bleiben immer unverbindlich in ihren Aussagen? Kann man dann noch irgendetwas auf die Aussagen von Politiker_innen geben?“

