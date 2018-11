Mit dem Twin City Liner zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Bratislava

Wien (OTS/RK) - Der Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, bringt Passagiere in der Vorweihnachtszeit von 24. November bis 23. Dezember 2018 jeweils samstags und sonntags direkt vom Schwedenplatz in Wien in die vorweihnachtliche Altstadt von Bratislava.

Adventfahrten ab 24. November

Wer Adventmärkte liebt, sollte unbedingt unsere Nachbarstadt Bratislava besuchen und die einzigartige Weihnachtsstimmung der slowakischen Metropole direkt an der Donau genießen. Hier warten Weihnachtsdüfte, historisches Handwerk und Adventlieder auf die BesucherInnen. Ab 24. November ist der Twin City Liner samstags und sonntags wieder die direkte Verbindung zu den schönsten Adventmärkten in der Altstadt von Bratislava.

Kulinarische Köstlichkeiten und Kunsthandwerk

Traditionell werden in der Adventzeit die Plätze Hlavné, Františkánske und Hviezdoslavovo námestie in Bratislava durch die zauberhafte Atmosphäre von Adventmärkten belebt. Neben Weihnachtsliedern warten hier traditionelle kulinarische Köstlichkeiten wie Krautsuppe, Gegrilltes, Oblaten, Kartoffelfladen (Lokse), Honigkuchen, heißer Grog, Punsch und weihnachtlicher Met. Ein besonderes Highlight der slowakischen Adventmärkte sind auch die handwerklichen Erzeugnisse aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs, die sich ideal als Weihnachtsgeschenk eignen.

Tickets und Details zu den Adventfahrten:

Von 24.11. bis 23.12.2018: Abfahrt samstags und sonntags von Wien Schwedenplatz um 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11:45 Uhr. Rückfahrt ab Bratislava um 18:00 Uhr, Ankunft in Wien um 19:30 Uhr. Einzelpreis pro Strecke und Person: First € 40, Eco View € 38, Eco € 35. Kombitickets pro Person (nur möglich, wenn Hin- & Retourfahrt am selben Tag stattfinden): First € 70, Eco View € 66, Eco € 60. Buchung telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80, per Mail an booking @ twincityliner.com oder online unter www.twincityliner.com (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 (0)1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at