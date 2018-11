Nationalrat – Leichtfried: Kurz schwänzt erneut Nationalratssitzung

„Würde des Nationalrats wird vom Bundeskanzler missachtet“

Wien (OTS/SK) - Massive Kritik an Bundeskanzler Kurz, der sich bei der heutigen Sondersitzung des Nationalrats zum 12-Stunden-Tag erneut vertreten lässt, übte der stv. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried zu Beginn der Sitzung. „Wenn es darum geht, dass Kurz die Geschenke an seine Wahlkampfspender rechtfertigt, ist er nicht da!“, so Leichtfried. Der heutige Antrag der SPÖ mit dem Titel "Das neue Arbeitszeitgesetz in der Praxis: Keine Freiwilligkeit, weniger Lohn, weniger Freizeit - lernen Sie aus Ihren Fehlern, Herr Bundeskanzler!" richte sich an den Kanzler, der zum wiederholten Male nicht da sei. Dabei sei bei der Terminfindung dezidiert zugesichert worden, dass Kurz anwesend sein werde. In Richtung Nationalratspräsident Sobotka sagte Leichtfried: „Die Würde des Hauses, die Sie zu vertreten haben, wird vom Bundeskanzler missachtet!“ **** (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at